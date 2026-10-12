Алкарас след изненадващото отпадане: "Разочарован съм, допуснах много решки"

Карлос Алкарас се завърна на корта след дълго отсъствие поради контузия в дясната китка преди няколко седмици. Той спечели надпреварата от сериите ATP 500 в Токио, но не се представи и наполовина толкова добре на "Мастърс"-а в Шанхай. Испанецът отпадна още в третия кръг, след като загуби от белгиеца Зизу Бергс с 5:7, 6:7(7). Алкарас говори след края на срещата, като сподели, че е трудно да извади позитиви след загубата.

Карлос Алкарас: "Ще се опитам да мисля трезво"

Първо Карлос Алкарас обърна внимание на това дали остава позитивен за края на сезона: "Да, разбира се. Имам предвид, че изиграх страхотни турнири. Очевидно е наистина трудно да извлека положителните неща от днес. В момента все още не съм ги извлякъл. Така че през следващите няколко дни ще се опитам да мисля трезво. В момента, знаете, всички негативни мисли ми идват в главата и нито една от позитивните. Но мисля, че ще взема добрите неща от това, че натрупах мачове. Мога да изгледам отново мачовете с моя треньор, с моя екип. Това ще бъде наистина полезно за следващия турнир. Но просто съм щастлив от начина, по който играя напоследък, и очевидно от позитивните турнири, последните от тях".

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"Затова съм наистина разочарован"

Испанският тенисист говори и за липсата на точност в играта си: "Честно казано, не играх по начина, по който исках да играя, допуснах много грешки. Не намерих добра позиция на ретур. Например, напоследък посрещах доста добре. Днес не успях да намеря добър ретур. Разбира се, признание за него. Бих казал, че сервираше наистина, наистина добре. Но когато влязох в ритъм, когато влязох в разиграванията, направих много грешки. Не се чувствах комфортно с ударите си. Затова съм наистина разочарован от днешния мач, защото не намерих решението. Бих казал, че просто направих много непредизвикани грешки".

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