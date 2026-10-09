Поляк пребори Джокович за първи път в кариерата си и го изхвърли от турнира в Шанхай

Дни след като вдигна титла №102 в кариерата си, Новак Джокович претърпя шокиращо отпадане на старта на следващия турнир. Сърбинът допусна поражение в два сета с 4:6, 3:6 от Хуберт Хуркач в мач от втория кръг на надпреварата от сериите Мастърс 1000 в Шанхай. Това бе първи успех за поляка от девет опита срещу бившия №1 в света от Сърбия. Хуркач показа типичната си игра с мощни сервиси и се изправи рамо до рамо от основната линия срещу Джокович, който изглеждаше физически изтощен в шестия си мач за период от 10 дни.

Хуркач с първа победа срещу Новак Джокович в кариерата си

И двамата тенисисти пристигнаха в Шанхай, след като вече бяха достигнали финал на турнир от тура в Китай през тази година. Джокович спечели 102-рата си титла в Пекин, докато Хуркач се класира на финал в Чунду седмица по-рано. Впоследствие полякът се оттегли от 1/2-финалния си двубой в Пекин срещу Алекс де Минор поради контузия на адуктора. И все пак, дори след като победи Джеймс Дъкуърт в първия кръг в Шанхай, именно Хуркач изглеждаше по-свеж физически на корта, докато Джокович показа слабо представяне след подвизите си в Пекин.

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Хуркач спаси две решаващи точки за пробив, за да запази сервиса си в третия гейм, но оттам нататък до голяма степен контролираше мача, докато Джокович се мъчеше да се противопостави на силата и прецизността на поляка. 34-ият в света завоюва голяма част от точките си на първи сервис. С тази победа той стана едва четвъртият тенисист, спечелил поне по една победа на твърда настилка срещу Роджър Федерер, Рафаел Надал и Джокович, след Анди Мъри, Доминик Тийм и Александър Зверев.

"Това е специална вечер. Играя срещу Новак от около седем години, така че досега не съм имал успех, но той е бил такъв велик шампион в продължение на толкова много години", каза Хуркач след 87-минутната си победа. "Той е в тура, в челната тройка, и току-що спечели турнира в Пекин, така че е много трудно да играеш срещу него, но за мен е удоволствие да споделя корта с него, да играя срещу такава легенда на спорта. Много е забавно, а освен това предизвикваш и себе си, за да видиш на какво ниво си."

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