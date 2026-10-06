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Новак Джокович разкри дали ще участва на Олимпийските игри в Лос Анджелис

06 октомври 2026, 10:50 часа 753 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Новак Джокович разкри дали ще участва на Олимпийските игри в Лос Анджелис

Сръбският тенисист Новак Джокович, който се класира на финала на турнира от сериите ATP 500 в Пекин след дисквалифицирането на Даниил Медведев, заяви след мача, че не е променил плановете си да участва на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г., където трябва да защитава титлата си. В интервю той заяви, че когато е в добро здраве, може да победи и най-добрите в света.

Новак Джокович: "Мога да победя най-добрите"

"Като ниво на игра съм добре. Защото когато съм в добро здраве, съм доказвал много пъти в последните години, че мога да победя най-добрите играчи в света. Показах го и тази седмица. Не съм притеснен нито от нивото ми на игра, нито от духа ми", коментира 39-годишният сърбин. "Това, което ми притеснява, са единствено физическите проблеми, които се опитвам да определя и да разреша. Един път като реша всичко това, надявам се съвсем скоро, не виждам нито една причина, която да ми попречи да играя в Лос Анджелис", каза още носителят на 24 титли от турнирите от Големия шлем.

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Новак Джокович

"Съжалявам и за Даниил, защото това чувство ми е познато"

Джокович призна и, че е леко шокиран от дисквалификацията на Медведев. "Шокиран съм, не видях какво точно се случи. В момента, в който направих печеливш удар, се обърнах и отидох да търся кърпа. После видях това, което става на трибуните. Имаше човек, който беше ударен и не се чувстваше добре. Не знам доколко сериозно е положението му, надявам се не е страшно. Съжалявам и за Даниил, защото това чувство ми е познато. На Откритото първенство на САЩ през 2020 и аз бях дисквалифициран при подобни обстоятелства. Ужасно е, защото съм сигурен, че Даниил не е имал никакво намерение да рани човек от публиката. Това са неща, които се случват", каза още Новак Джокович.

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Новак Джокович ATP Пекин Олимпийски игри Лос Анджелис 2028
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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