"Неговата година": Сезонът ще приключи с нов №1 в света

Тенисът ще има своя нов водач в световната ранглиста съвсем скоро. Александър Зверев официално ще стане 30-ият тенисист в историята на АТП, достигнал първото място, и ще запази тази позиция през целия извънсезонен период. Пътят към върха официално се отвори след преждевременното оттегляне на настоящия лидер Яник Синер от останалата част от сезона. Изключен от игра поради контузия в дясното коляно, точките в ранглистата на италианеца са напълно замразени на 7 950.

Зверев ще завърши годината като №1 в света

Междувременно Зверев в момента се намира на комфортна позиция с 8 760 точки, което го прави математически недостижим за остатъка от календарната година. Двамата му най-близки активни преследвачи - Бен Шелтън и Карлос Алкарас, са твърде далеч зад него, за да представляват реална заплаха, дори и при най-екстремните хипотетични сценарии. Дори ако американецът постигне чудотворна серия от победи - спечели Шанхай, Париж, Базел и завърши с перфектен резултат 5:0 на финалите на АТП, той би достигнал максимум 8 440 точки. Като се вземат предвид настоящите регистрации за турнири на Алкарас, дори и при безупречно представяне в Токио, Шанхай, Париж и Торино испанецът би достигнал едва 8 050 точки.

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Годината на Зверев

Предстоящото коронясване на Зверев е върховата награда за феноменалния сезон, който определи кариерата му. Докато физическите проблеми тормозеха най-големите му съперници - Алкарас беше извън игра четири месеца поради контузия на китката, а Синер беше изваден от редиците заради коляното си, Зверев постигна безпрецедентно ниво на стабилност. Той прекъсна дългогодишната си проклятие в турнирите от Големия шлем по впечатляващ начин, спечелвайки титли от Ролан Гарос и US Open.

След като първото място в класацията в края на годината вече е практически гарантирано, натискът върху германеца за финалната серия на закрито изчезна напълно. Зверев вече може да играе свободно в оставащите турнири от серията Мастърс 1000 във Виена и Париж, както и на финалите на АТП в Торино - престижно събитие, което той вече е печелил два пъти (2018, 2021). Освен индивидуалните отличия, основната мотивация на Зверев за края на годината вероятно ще се преориентира към национална слава: спечелването на дългоочакваната титла в Купа Дейвис за Германия.

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