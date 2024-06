Алкарас стигна до първи финал на Ролан Гарос след 5-сетова битка с душманин на Гришо (ВИДЕО)

По този начин Карлос Алкарас изхвърли от надпреварата душманина на Григор Димитров, който по-рано на турнира отстрани първата ракета на България.

Първият сет започна отлично за италианския тенисист, който демонстрира страхотната си класа и успя да затвори частта с категоричното 6:2. След това обаче Алкарас показа, че неслучайно е в Топ 3 на света и изравни като даде само три гейма на Синер.

Третият сет отново бе спечелен от Синер. Този път италианецът имаше малко повече проблеми, в сравнение с първата част, но все пак успя да вземе сета и да поведе с 2:1 в общия резултат в мача. Това не сломи младия испанец, който отново намери достатъчно сили, за да демонстрира класата си и да изравни след 6:4.

Carlos Alcaraz becomes the youngest man in history to reach a Grand Slam final on all 3 surfaces.



Agassi, Borg, Nadal,&Courier all did it at the age of 22.



Today, Carlitos did it at 21 years old.



Massive moment for him, massive moment for tennis. 🇪🇸 pic.twitter.com/91ZehqWqCr