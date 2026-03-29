Арина Сабаленка защити титлата си в Маями и записа своето име в историята (ВИДЕО)

Световната номер 1 Арина Сабаленка защити титлата си на турнира по тенис на твърди кортове от сериите УТА 1000 В Маями (САЩ) при жените! Във финала тя надви четвъртата в схемата американка Коко Гоф с 2:1 (6:2, 4:6, 6:3) за два часа и 11 минути игра. Беларускинята се присъедини към ексклузивния списък на печелилите последователно надпреварите в Индиън Уелс и Маями, като стана едва петата тенисистка с подобно постижение.

Сабаленка, която достигна до финала без да загуби сет, спечели 73% от точките си на първи сервис и се сблъска със само две точки за пробив по пътя към победата в символичен реванш на финала на Откритото първенство на Франция през 2025 година, спечелен от Гоф.

The moment Aryna Sabalenka beat Coco Gauff to win the Miami Open



She is the 5th woman in history to complete the Sunshine Double



Graf - 1994, 1996

Clijsters - 2005

Azarenka - 2016

Swiatek - 2022

𝐒𝐚𝐛𝐚𝐥𝐞𝐧𝐤𝐚 - 𝟐𝟎𝟐𝟔



„Искам да започна с Коко. Ти си боец ​​и също така ме тласкаш силно да бъда по-добра тенисистка. Харесвам нашето съперничество“, заяви водачката в световната ранглиста в интервюто си на корта след финала. Тя вече има актив от 23-1 в мачовете си от началото на годината.

Арина Сабаленка реализира два брейка срещу американката в първия сет за успех с 6:2, но във втората част Коко Гоф подобри нивото си, а с ключов пробив в десетия гейм - единствен за нея в мача, стигна до 6:4 и изравняване. Ранен брейк донесе аванс от 2:0 за Сабаленка в третия сет. Впоследствие тя затвори мача с втори пробив за крайното 6:3. Сабаленка стана и първата състезателка, спечелила две поредни титли в Маями след Ашли Барти през 2019-а и 2021 година. Изданието през 2020-а беше отменено поради пандемията от коронавирус.

