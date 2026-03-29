Арина Сабаленка защити титлата си в Маями и записа своето име в историята (ВИДЕО)

29 март 2026, 14:24 часа
Снимка: Getty Images
Световната номер 1 Арина Сабаленка защити титлата си на турнира по тенис на твърди кортове от сериите УТА 1000 В Маями (САЩ) при жените! Във финала тя надви четвъртата в схемата американка Коко Гоф с 2:1 (6:2, 4:6, 6:3) за два часа и 11 минути игра. Беларускинята се присъедини към ексклузивния списък на печелилите последователно надпреварите в Индиън Уелс и Маями, като стана едва петата тенисистка с подобно постижение.

Сабаленка победи Гоф

Сабаленка, която достигна до финала без да загуби сет, спечели 73% от точките си на първи сервис и се сблъска със само две точки за пробив по пътя към победата в символичен реванш на финала на Откритото първенство на Франция през 2025 година, спечелен от Гоф.

„Искам да започна с Коко. Ти си боец ​​и също така ме тласкаш силно да бъда по-добра тенисистка. Харесвам нашето съперничество“, заяви водачката в световната ранглиста в интервюто си на корта след финала. Тя вече има актив от 23-1 в мачовете си от началото на годината.

Арина Сабаленка реализира два брейка срещу американката в първия сет за успех с 6:2, но във втората част Коко Гоф подобри нивото си, а с ключов пробив в десетия гейм - единствен за нея в мача, стигна до 6:4 и изравняване. Ранен брейк донесе аванс от 2:0 за Сабаленка в третия сет. Впоследствие тя затвори мача с втори пробив за крайното 6:3. Сабаленка стана и първата състезателка, спечелила две поредни титли в Маями след Ашли Барти през 2019-а и 2021 година. Изданието през 2020-а беше отменено поради пандемията от коронавирус.

Джем Юмеров
Мастърс Маями Арина Сабаленка Коко Гоф
