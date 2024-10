Джокович "отмъсти" за Григор - шампионски обрат прати Ноле на 1/2-финал в Шанхай (ВИДЕО)

Сръбската тенис легенда Новак Джокович направи фантастичен обрат, за да победи 19-годишния Якуб Меншик с 6-7(4), 6-1, 6-4 на четвъртфиналите на турнира от сериите Мастърс 1000 в Шанхай. Ноле постигна символично "отмъщение" за своя добър приятел Григор Димитров, който отпадна от надпреварата тъкмо от младия чешки тенисист.

Новак, който е четирикратен шампион в Шанхай, срещна трудности в първия сет, когато Меншик показа невероятен тенис. Чехът бе пробит за 4-5, но веднага върна пробива, а в тайбрека показа още по-голям характер - изоставаше с 0:3 точки, преди да спечели седем от следващите осем разигравания, с които си осигури първата част в своя полза.

