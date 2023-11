Достойно: Григор се опълчи на Джокович, но загуби финала в Париж (ВИДЕО)

Григор игра на висота, но срещу себе си имаше тенисист, който не допуска почти никакви грешки. Освен това Ноле се оказа много по-съобразителен в ключовите моменти от мача, като показа невероятна успеваемост при спечелените точки за пробив - 3 от 4. Именно тези три точки, спечелени в три различни гейма, донесоха и победата на Джокович в един равностоен финал.

Let the show begin 🎭



Six-time champ @DjokerNole and Grigor Dimitrov battle it out for the @RolexPMasters title 🤺#RolexParisMasters pic.twitter.com/cX5ozFv3dz