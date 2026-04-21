"Нашето съперничество едва сега започва, искам да печеля, като побеждавам най-добрите"

Лидерът в световната ранглиста Яник Синер демонстрира изключително спортсменство, изразявайки загриженост относно здравословното състояние на своя основен конкурент Карлос Алкарас. Испанецът е изправен пред сериозно предизвикателство, което застрашава участието му в предстоящото Открито първенство на Франция. Синер, който в момента оглавява класацията на ATP с 13 350 точки, подчерта, че присъствието на Алкарас на корта е от ключово значение за нивото на самия спорт.

Пред "Скай Спорт" италианецът коментира динамиката на техните отношения, поставяйки ги в контекста на великите сблъсъци от близкото минало. Макар медиите често да правят паралели с "Голямата тройка" - Федерер, Надал и Джокович - Синер настоява за уникалността на тяхната собствена история.

"Това е подобно съперничество, но все пак различно. Дойдох, когато Роджър почти не играеше, а съм около Рафа малко по-дълго. Същото е и с Джокович - той все още е тук и имах късмета да се уча от него. Но мисля, че всяко съперничество е уникално и всеки играч има своя собствена история. Що се отнася до Карлос и мен, мога да говоря само от негово име, защото и аз съм в това съперничество. И двамата сме нормални хора, просто се опитваме да дадем най-доброто от себе си", сподели световният номер едно.

Синер не скри, че успехите му са пряко свързани с натиска, който Алкарас упражнява върху него. След като двамата си разделиха титлите от последните турнири от Големия шлем, италианецът призна, че именно тази конкуренция ги тласка към върха.

"Карлос преминава през труден период в момента, така че наистина се надяваме да го видим отново на корта възможно най-скоро - може би дори в Рим. Надявам се, че ще може да играе и на Ролан Гарос, защото винаги искаш да печелиш, като побеждаваш най-добрите. Той е съперник, който постоянно ме тласка, а аз винаги се опитвам да му отвърна със същото. Това е красотата на нашето съперничество. Надявам се скоро да го видим отново на корта. Наистина искам да се възстанови навреме за "Ролан Гарос". Други съперничества са продължили 15 години, но нашето едва сега започва, така че всичко може да се случи. Надявам се да се получат само хубави неща", заключи Синер.

