Ноле, готви се! Магьосникът Гришо направи точката на турнира дори когато не може да ходи (ВИДЕО)

Първата ракета на България Григор Димитров се изправя срещу живата легенда Новак Джокович в двубой от полуфиналите на турнира от сериите Мастърс 1000 в Маями. Хасковлията си осигури сблъсък с Ноле след драматичен обрат над световния №24 Франсиско Серундоло, в който показаха характер и победи умората. В решаващия тайбрек в третия сет Гришо блесна с магическо отиграване, въпреки че едва ходеше.

Именно този миг на творчество зададе тон за успеха на Димитров в най-важния момент от мача. В откриваща точка на 13-ия гейм на третата част разиграването бе диктувано изцяло от Серундоло. Аржентинецът получи възможност и опита да завърши с бекхенд. Българинът обаче някак съумя да върне топката, която се оказа удобна за смач от Франсиско Серундоло.

ОЩЕ: Григор Димитров си подсигури колосална парична сума от наградния фонд в Маями

Ударът на №24 не беше достатъчно силен, което даде шанс на Гришо да направи фамозен минаващ форхенд в движение, след който се строполи на земята от изтощение и леко навяхване на глезена. Точката придаде увереност на хасковлията, който впоследствие спечели тежкия двубой.

След мача Григор Димитров седна за няколко минути на стола, като даде знак, че не се чувства добре. На корта влязоха и медицински лица, за да измерят кръвното на българина. Малко по-късно пък двама души съдействаха на Гришо да напусне корта, като го хванаха под ръка, за да му помогнат с придвижването.

Giving EVERYTHING 😱@GrigorDimitrov running on fumes but still RUNNING! #MiamiOpen pic.twitter.com/FH6JMcbhbN