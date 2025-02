След допинг скандала: Световният №5 в тениса защити Яник Синер

Световният номер 5 в тениса Каспер Рууд защити своя колега Яник Синер след допинг скандала, в който бе замесен. Както е известно, 23-годишният италианец, който е №1 в ранглистата при мъжете, бе уличен в употреба на забранено вещество. Наскоро Синер постигна договорка със Световната антидопингова асоциация (WADA) като ще трябва да понесе тримесечно наказание. Поради тази причина младата звезда ще пропусне цели девет турнира от настоящия сезон.

Каспер Рууд сподели, че съжалява за случилото се със Яник Синер и допълни, че италианецът не е използвал забраненото вещество умишлено. Норвежкият тенисист допълни, че винаги ще подкрепя своя колега и се надява той да запази висок дух, докато тече наказанието му. Рууд също така бе категоричен, че иска да види Синер възможно най-скоро на корта.

