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Спорт по телевизията днес - 27 август 2024 г.

27 август 2024, 08:44 часа • 494 прочитания
Спорт по телевизията днес - 27 август 2024 г.

Спортът в българския телевизионен ефир във вторник, 27 август 2024 година:

14:00 Колоездене: Обиколка на Испания, Х етап - Евроспорт 1

17:00 Волейбол (мъже): СП в София за юноши (до 17 г.) - Макс Спорт 2

US Open

17:55 Тенис: US Open - Евроспорт 2

19:00 Тенис: US Open - Евроспорт 1

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Новак Джокович

19:00 Футбол: Втора лига, "Пирин" - "Етър" - Диема Спорт

20:00 Футбол: Ла Лига, "Майорка" - "Севиля" - Макс Спорт 4

21:45 Футбол: Купа на Германия, I кръг, "Пройсен" (Мюнстер) - "Щутгарт" - Диема Спорт 3

22:00 Футбол: Шампионска лига, плейоф, реванш, "Ред Бул Залцбург" - "Динамо" (Киев) - Макс Спорт 2

22:00 Футбол: Шампионска лига, плейоф, реванш, "Спарта" (Прага) - "Малмьо" - Макс Спорт 1

22:00 Футбол: Шампионска лига, плейоф, реванш, "Галатасарай" - "Йънг Бойс" - Макс Спорт 3

22:00 Футбол: Купа на лигата на Англия, II кръг, "Бирмингам" - "Фулъм" - Диема Спорт 2

22:30 Футбол: Ла Лига, "Райо Валекано" - "Барселона" - Макс Спорт 4

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Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Барселона US open
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