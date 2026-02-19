Какво да ядем преди и след тренировка?

Физическата активност, съчетана с правилно хранене, е основата за добро здраве и жизненост – независимо от възрастта. Правилният баланс на протеини и въглехидрати осигурява достатъчно енергия по време на тренировка и помага за постигане на по-добри резултати. Често задаван въпрос е: по-добре ли е да се яде преди или след тренировки.

Експертите са единодушни, че нито празният, нито пълният стомах е добър вариант преди тренировка. Ако не ядем нищо, може да се чувстваме слаби и да ни липсва енергия. Ако пък преядем, съществува риск от дискомфорт и гадене, пише "E-clinic" .

Идеално е да се яде лека и здравословна храна 30 минути до два часа преди тренировка, но е важно всеки да следва сигналите на собственото си тяло.

„Някои хора не могат да ядат преди тренировка, защото им се гади, докато други трябва да ядат, защото иначе се чувстват слаби“, обяснява диетологът Бони Тауб-Дикс.

Според нея най-важното е да намериш това, което ти подхожда лично.

Диетолозите препоръчват хранене, което съдържа лесно смилаеми съставки, с добър баланс между протеини и въглехидрати.

Примери за хранене преди тренировка:

банан;

смути със зеленчуци и източник на протеини;

Гръцко кисело мляко с ядки;

пълнозърнест тост със сирене.

Франсис Ларджман-Рот съветва да се храните около час преди тренировка, докато Тауб-Дикс препоръчва от 30 минути до два часа. Ако нямате много време, банан или енергиен бар също могат да ви свършат работа.

Препоръката е леката закуска да съдържа от 200 до 250 калории – достатъчно за енергия, но без да натоварва стомаха. Не забравяйте да пиете вода.

След тренировка тялото започва процес на регенерация. Протеинът е ключов за възстановяването на мускулите, а въглехидратите помагат за попълване на запасите от гликоген.

Ларджман-Рот препоръчва хранене 15 до 20 минути след тренировка, с комбинация от въглехидрати, протеини, здравословни мазнини и антиоксиданти.

Примери за хранене след тренировка:

купа кисело мляко с ядки и пресни плодове;

пълнозърнест мъфин с авокадо;

овесени ядки с извара, ядки и плодове.

Тези комбинации осигуряват хранителни вещества, които тялото губи по време на физическа активност и ускоряват възстановяването.

Заключението на експертите е ясно: най-важното е да слушате собственото си тяло и да намерите ритъм, който ви подхожда. Правилно балансирана закуска преди и след тренировка може значително да подобри ефекта от упражненията и да ви помогне да се чувствате по-силни и по-енергични.