Констативен протокол за катастрофа: Има приложение да го попълним онлайн

29 август 2025, 07:28 часа 0 коментара
Констативен протокол за катастрофа: Има приложение да го попълним онлайн

Безплатно приложение за електронно попълване на двустранен констативен протокол при катастрофа е разработил варненецът Цветомир Петров.

Петров раказва, че преди 5 години попаднал в голямо задръстване във Варна, предизвикано заради катастрофа. Той видял, че двама души си разменяли констативен протокол и заради силния вятър листовете хвърчали насам-натам.

Достатъчно е един от двамата шофьори, замесени в катастрофа, да е регистриран с профил в приложението и протоколът може да бъде попълнен. Пред БНТ Петров увери, че може да има попълване и без да си регистриран в приложението. Отделно, има и легенда за различни ситуации – има предвидени и 5 насочващи въпроса преди да почне попълването на протокола. Ако няма съгласие кой е виновен, не може да се попълни протокол – приложението е така разработено, че не позволява.

В приложението може да се качат снимки и от самата катастрофа. Не трябва да имате електронен подпис, за да подпишете протокола – просто се подписвате на екрана на устройството, което ползвате за попълване на документа.

Попълненият протокол се изпраща на електронната поща на потребителя.

Приложението е онлайн от тази година, то вече се ползва.

АДРЕСЪТ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО - ТУК!

Ивайло Ачев
