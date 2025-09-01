От чернодробната функция до холестерола: 5 причини да консумирате чесън

От древните цивилизации до съвременните кухни, чесънът е играл двойната роля на ценно лекарство, както и на кулинарна основа. Allium sativum, популярно наричан чесън, е ценен заради своите мощни и трайни ползи за здравето. В днешно време, тъй като съвременните изследвания най-накрая подкрепят аргумента, че чесънът има множество предимства, акцентът е поставен върху подобрените резултати в случаите на неалкохолно стеатно чернодробно заболяване и висок холестерол.

Освен това, нека видим пет научно обосновани причини, поради които добавянето на чесън към диетата е стъпка към цялостното благополучие.

Чесънът се използва заради многостранните си ползи от незапомнени времена. Освен че обогатява вкуса на храната ни, чесънът подобрява функцията на черния дроб и спомага за здравословния липиден метаболизъм, като регулира нивата на холестерола, като същевременно подпомага естествената детоксикация на черния дроб.

Мета-анализ в PubMed, озаглавен „ Терапевтични ефекти на чесъна върху чернодробната стеатоза при пациенти с неалкохолна мастна чернодробна болест: Рандомизирано клинично проучване “, заключи, че въз основа на антибактериалното съединение алицин, присъстващо в чесъна, той е отговорен за подобряване на чернодробната стеатоза и съпътстващите заболявания на състоянието при пациенти с НАЖБХ.

Друго проучване от африканските здравни науки съветва, че добавките с чесън могат да се използват за лечение на хронично чернодробно заболяване.

Чесънът показва значителна липидопонижаваща активност: в някои експерименти, проведени върху мишки, чесънът понижава общия холестерол, LDL-C, VLDL-C, триглицеридите и ензимите на черния дроб, като също така повлиява фактори, регулиращи холестерола, като LXRα (е подтип на чернодробните X рецептори, който играе важна роля в липидния метаболизъм) в червата и черния дроб. Journal of diabetes and Metabolic Disorders публикува мета-анализ върху влиянието на чесъна върху липидния профил и експресията на LXR в червата и черния дроб на мишки, а резултатите от него заключават, че „екстрактът от чесън намалява експресията на LXRα в черния дроб, но засилва експресията му в червата. Тези действия най-вероятно играят значителна роля за понижаване на серумните триглицериди и холестерол.“

Противовъзпалителни и имуностимулиращи ефекти

Алицин , който е една от активните съставки на прясно счукана скилидка чесън. Доказано е, че алицинът притежава множество антимикробни предимства. Смята се, че алицинът е основната съставка, която инхибира растежа на гъбичките, а една скилидка чесън съдържа приблизително 34% алицин. Освен че е антимикробна, алицинът, който се намира в скилидките чесън, притежава и антипаразитна активност, когато е счукан прясно. Освен това, чесънът е известен със своето действие, като повишава имунитета благодарение на своите антимикробни, антиоксидантни и противовъзпалителни ефекти. Той постоянно намалява чернодробното възпаление в организма и инхибира провъзпалителните цитокини.

Сърдечно-съдови предимства

Чесънът също така намалява риска от сърдечни заболявания, като понижава холестерола и кръвното налягане. Как? Той предотвратява образуването на плаки в артериите, като подобрява кръвообращението и кръвообращението в тялото, като същевременно намалява възпалението и подобрява цялостната сърдечно-съдова функция, за по-здраво сърце. Той от своя страна понижава холестерола и спира натрупването на артериални плаки в артериите.

Детоксикационен капацитет

Алицинът, диалил сулфидът и S-алил цистеинът, серните съставки на чесъна, повишават активността на антиоксидантните ензими, които елиминират оксидативния стрес, както и възпалението на черния дроб, а също така подпомагат пътищата за детоксикация, като например глутатионовата активност (GSH, който подобрява мозъчната способност). Чесънът е доказал своята полезност за облекчаване на неалкохолната мастна тъкан (NAFLD) чрез предотвратяване на оксидативния стрес и чревната дисбиоза и не са наблюдавани странични ефекти като такива (както е установено от проучване, публикувано в PubMed central).