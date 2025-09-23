В хладилника или извън него - къде е правилно да съхранявате лука

Независимо дали става въпрос за острата хапка на червен лук или задушения вкус на сотирани жълти лукчета , лукът е от съществено значение в готвенето. Той е съставка, която вероятно винаги имате под ръка – и макар че е един от най-дълготрайните зеленчуци и може да се запази с месеци след като сте го купили, знанието как да съхранявате лука е от голямо значение за неговия живот и свежест. Разговаряхме с готвач и експерт по безопасност на храните, за да научим за съхранението на лук у дома, включително дали изобщо трябва да се съхранява в хладилник.

Най-добрият начин за съхранение на лук

Къде и как съхранявате лука си зависи от това дали е цял или нарязан. Като цяло, лукът обича въздух, сух климат и хладни температури. Поддържането на оптимални условия за съхранение значително ще удължи срока му на годност.

Още: Как да си отгледате лук на балкона през есента

За да увеличите максимално срока на годност на целите лукчета, уверете се, че те се съхраняват на хладно и сухо място с добра вентилация, като например килер или изба, и далеч от продукти, отделящи влага, като картофи.

Съхранявайте на хладно и сухо място

Идеалната температура за съхранение на лук е около 45 до 55 градуса по Фаренхайт, според Матю Йи, готвач във Farm to the People. Поради тази причина той казва, че е най-добре лукът да се съхранява на хладно и сухо място като изба, килер или дори гараж.

А какво ще кажете за хладилника?

Още: Как се приготвя карамелизиран лук за бургер

Въпреки че целите лукчета могат да се съхраняват цели в хладилника, това не се препоръчва. Йи казва, че това кара лука да преобразува нишестето в захар и може да доведе до мек или гъст лук.

Намалете влагата

Лукът трябва да се извади от всяка пластмасова торбичка за хранителни стоки преди съхранение и да се държи далеч от продукти, които отделят влага, като например картофи. „Ако оставите цели лукчета в торбичка за хранителни стоки без циркулация на въздуха, това ще намали срока на годност, като задържи влагата и ще насърчи растежа на микроби, причиняващи разваляне, като например мухъл“, казва Маргарет А. Купър, доктор, доцент по практика в Училището по животновъдни и сравнителни биомедицински науки в Университета на Аризона. „Високите нива на влага също могат да доведат до покълване на лука. Ако торбичката, в която сте закупили или съхранявали лука от магазина, е херметически затворена, прехвърлете го в мрежеста торбичка или контейнер, който позволява циркулация на въздуха.“

Пазете лука от светлина

Още: Блестящи прозорци: Почистване на стъклата за 60 секунди с лук

Освен че трябва да намерите хладно, сухо и добре проветриво място, дръжте лука далеч от пряка слънчева светлина. „Топлината, създадена от слънчева светлина или други източници, може да насърчи растежа на микроби, причиняващи разваляне“, казва Купър.

Как да съхраняваме нарязан лук

За разлика от целия лук, нарязаният лук се съхранява най-добре в хладилник в запечатана пластмасова торбичка или херметически затворен контейнер. Важно е да се отбележи, че ябълките, крушите и целината ще абсорбират миризми на лук, ако се съхраняват близо до тях, така че запечатването на лука може да помогне за предотвратяване на това, казва Купър.

Как да замразите лук

Още: Засаждане на зимен лук: Къде НЕ трябва да се прави

Въпреки че не се препоръчва замразяването на цели лукове, Купър казва, че нарязаният или нарязан лук може да бъде замразен. За целта Йи казва, че нарязаният лук трябва да се постави в торбичка за фризер, като от него се изстиска колкото е възможно повече въздух. Имайте предвид, че замразяването променя текстурата на лука, затова Купър препоръчва използването на замразен лук за готвене, вместо да се размразява и да се яде суров в салата или сандвич.

Колко дълго трае лукът

Колко дълго трайни са луковете, зависи от това къде са били съхранявани и колко пресен е бил, когато сте го купили.

Обелен или нарязан лук

Още: Каква е тайната на най-златистия и хрупкав пържен лук

Купър казва, че в хладилник обеленият лук ще издържи 10 до 14 дни, а нарязаният лук ще издържи седем до десет дни.

Цели лукчета

Хладилник: Въпреки че хладилникът не е най-доброто място за съхранение на цели лукчета, Купър казва, че те обикновено ще издържат там два месеца.

Стайна температура: „Ако се съхранява на хладно, сухо и проветриво място в дома ви, целите лукчета могат да имат срок на годност от три месеца или дори до шест месеца, при условие че са сухи, твърди, с непокътнати кожи и не са покълнали“, казва тя.

Още: След прибиране на реколтата от лук и чесън задължително засадете това

Фризер: Ако се съхранява във фризер при или под нулата градуса, замразеният лук трябва да се консумира в рамките на осем месеца.