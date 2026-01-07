В кой ден от седмицата трябва да се мерите на кантар за точен резултат

Когато се опитвате да отслабнете, едно от най-добрите оръжия е кантарът. Изследванията постоянно показват, че хората, които редовно се качват на кантар, обикновено са най-успешни в свалянето на килограми.

Идеята е следната: редовното наблюдение на теглото ви ще ви помогне да забележите дали отпадате от влака за отслабване, за да можете да се върнете към него или, ако видите спад в числата, което би трябвало да ви помогне да останете допълнително мотивирани с диета и упражнения.

И така, колко често трябва да се качвате на кантара? Тези, които се претеглят ежедневно и следят тенденциите в качването или свалянето на килограми, са склонни да се справят най-добре. Тези, които се претеглят по-рядко – по-рядко от веднъж седмично или по-дълго – са склонни да бъдат най-малко успешни.

Има ли някакъв трик за проверка на теглото? Не съвсем. Просто трябва да сте последователни. Едно и също време на деня, едни и същи дрехи (или липса на такива) и един и същ кантар.

А сега ето интересната част от някои нови изследвания: Има ли най-подходящ ден от седмицата за претегляне?

Според ново проучване, отговорът е „да“.

Изследователите са проследили 40 души в продължение на една година и са ги претеглили общо 2900 пъти в течение на една година.

Най-точният ден от седмицата за това какво е теглото ви обикновено е СРЯДА .

Логично е, особено като се има предвид, че сме склонни да ядем и пием повече през уикендите. Повечето хора са физически по-малко активни през уикендите (гледат спорт).

Избирането на този ден точно по средата на седмицата също така предоставя добра средна оценка за това къде се намирате, ако задържате вода или някъде в менструалния си цикъл, което може да повлияе на теглото.

В крайна сметка: всеки ден е добър ден да се надявате на кантара, ако го правите всеки ден.

Но ако трябва да изберете един ден... или да търсите средна стойност за седем дни, за която наклонявате везните - сряда е вашият ден.

Запомнете, че една стабилна цел е два килограма на седмица. Опитайте се да свалите повече чрез някаква странна диета и е много вероятно да се разочаровате след месеци.

И не забравяйте да си водите дневник или да записвате в календар какви са вашите числа. И отбележете колко по-свободни са ви дрехите.