Отложиха делото на МБАЛ "Св. Анна - Варна" срещу НЗОК

Планираното за 24 март открито съдебно заседание по делото на МБАЛ "Св. Анна - Варна" срещу НЗОК беше отсрочено от Административен съд – Варна.

Новата дата за разглеждане на спора е насрочена за 07.04.2026 г. от 10:30 ч.

Причината

До тази промяна се стигна заради подадена молба от процесуалния представител на ищеца МБАЛ "Св. Анна – Варна" АД. Предвид спецификата на казуса и невъзможността за ангажиране на друг пълномощник в кратки срокове, съдът прие молбата за основателна и насрочи заседанието за първата възможна дата през април.

Делото е образувано по искова молба на МБАЛ "Св. Анна – Варна" АД против Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Претенцията на болницата е за изплащане на суми за проведено лечение по договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, амбулаторни и клинични процедури за периода от август до ноември 2025 г. Общата стойност на предявените главници по иска възлиза на над 525 000 евро, към които се претендират и начислени лихви за забава.

Кризата в МБАЛ "Св. Анна" - Варна

От 1 март Отделението по детска хирургия в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) "Св. Анна" във Варна прекрати дейността си.

Причината са депозираните оставки от лекарите, работещи в специализирания сектор. Те са декларирали, че започват работа в частно лечебно заведение на територията на друга черноморска община.

Ръководството на "Св. Анна" изпрати официално писмо до Регионалната здравна инспекция във Варна, за да информира за предстоящата промяна. От 1 март пациентите до 18 години, които имат нужда от специализирана хирургична помощ, трябва да бъдат насочвани по компетентност.

Затварянето на отделението по детска хирургия в болница "Света Анна" във Варна е резултат от дългогодишни управленски проблеми, заяви доц. д-р Антон Тонев, хирург-онколог, консултант на кмета на община Варна по здравните въпроси.

По думите му причините за напускането на целия екип не са свързани пряко със заплащането.

"Става въпрос за много дълго правени обещания за условия на работа, за възможност да се оперира всеки ден", обясни Тонев. Той посочи, че лекарите са говорили за "организационен хаос" и за "невъзможност управлението на болницата да спази поетите ангажименти към своя персонал".