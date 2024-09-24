Вижте листата на ГЕРБ-СДС за парламентарните избори на 27 октомври в 3 МИР - Варна

Представяме ви листата на ГЕРБ-СДС в 3 МИР - Варна за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 27 октомври:

1. Костадин Георгиев Ангелов

2. Страцимир Илков Павлов

3. Таня Тодорова Петрова

4. Красен Кирилов Кралев

5. Павел Алексеев Христов

6. Владимир Славчев Вълев

7. Бранимир Николаев Балачев

8. Мартин Петров Андонов

9. Юлияна Атанасова Боева

10. Желез Николов Железов

11. Жечка Добрева Георгиева

12. Мирослав Боянов Георгиев

13. Ирина Тодорова Делчева

14. Димитър Стоянов Тодоров

15. Владимир Димитров Ненков

16. Димитър Ефтимов Анастасов

17. Гюлейдин Исмаил Кязим

18. Ивайло Илиев Илиев

19. Станислав Димитров Йорданов

20. Станислав Георгиев Иванов

21. Николай Георгиев Няголов

22. Лиляна Димитрова Лазарова-Янева

23. Кристиан Антонов Димитров

24. Минко Нейков Христов

25. Славена Димитрова Точева

26. Невена Любомирова Иванова

27. Николай Стоянов Малев

28. Нелия Жекова Жекова

29. Жельо Петров Алексиев

30. Бранимир Георгиев Георгиев

Вижте и листите на останалите партии и коалиции за изборите ТУК.