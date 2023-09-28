Всички кандидати за кмет и общински съветници на местните избори 2023 във Велико Търново
Кандидат-кметове
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - Ирена Петкова Стасинопулу
4. ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ - Милен Василев Михов
7. ПП ГЕРБ - Даниел Димитров Панов
20. ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД - Венцислав Васков Фоти
21. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД - МОМЧИЛ КУНЧЕВ ИВАНОВ
22. КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ - Боряна Василева Аврамова
42. ВЪЗРАЖДАНЕ - Стилян Маринов Найденов
66. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - Йордан Ивов Терзийски
Кандидати за общински съветници
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
101. Михаил Тодоров Михалев
102. Ирена Петкова Стасинопулу
103. Петко Михайлов Тюфекчиев
104. Стефан Петров Антонов
105. Светлана Минчева Бояджиева-Георгиева
106. Михаил Йорданов Стойчев
107. Атанас Стефанов Атанасов
108. Симона Лазарова Лазарова
109. Йордан Стефанов Свраков
110. Жулиета Даниелова Войнова
111. Желка Илиева Денева
112. Валерия-Тереза Тошкова Дончева
113. Марио Станимиров Иванов
114. Ивелина Любомирова Симеонова
115. Красин Благоев Каракоцев
116. Стоян Витанов Витанов
117. Стефани Тихомирова Велева
118. Иван Йорданов Чолаков
119. Никол Георгиева Григорова
120. Георги Ганчев Христов
121. Събка Тошева Илиева
122. Виктория Евгениева Николова
123. Светослав Красимиров Витанов
124. Маргаритка Тодорова Дачева
125. Стефан Николов Стоянов
126. Кирил Величков Минков
127. Цветелина Живкова Стойчева
128. Тихомир Стоянов Тодоров
129. Йордан Тодоров Йорданов
130. Станка Богданова Пиперова
4. ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
101. Милен Василев Михов
102. Евгени Петков Коев
103. Юлия Илиева Тонкова
104. Деян Юлиянов Куздов
105. Евгени Пенчев Пенчев
106. Йордан Тодоров Грозданов
107. Николай Станчев Цонев
108. Галина Радкова Иванова
109. Мирослав Николов Гълъбов
110. Стефан Илиев Мъглов
111. Димитър Кирилов Радов
112. Митко Петров Русков
113. Иван Димов Димов
114. Таня Любенова Георгиева
115. Тодор Стоянов Колев
116. Десислава Иванова Стефанова - Филкова
117. Кирил Георгиев Станчев
118. АЛБЕНА ТОДОРОВА КРЪСТЕВА
119. Антон Неделчев Стойчев
120. Петко Петров Шатров
121. Ирина Пенчева Еневска - Кръстева
122. Любомир Димитров Веселинов
123. Росен Тодоров Петков
124. Явор Стоянов Живков
7. ПП ГЕРБ
101. Даниел Димитров Панов
102. Венцислав Ангелов Спирдонов
103. Росен Върбанов Иванов
104. Росица Тодорова Димитрова
105. Валентин Василев Точков
106. Деян Минков Хаджийски
107. Мирослав Трифонов Маринов
108. Георги Кръстев Марков
109. Георги Петров Недев
110. Николен Веселинов Стойнов
111. Драгомир Събев Йосифов
112. Христо Евгениев Стоев
113. Тодор Дамянов Тодоров
114. Даниела Андреева Андреева-Тодорова
115. Жельо Миленов Желев
116. Атанас Петров Парушев
117. Емил Стефанов Кьорчев
118. Нейко Генчев Генчев
119. Красимир Анков Йорданов
120. Мариян Димитров Арабаджиев
121. Камен Илиянов Илиев
122. Дончо Деянов Досев
123. Константин Тодоров Саралиев
124. Антоанета Иванова Селенска
125. Йордан Енчев Цветанов
126. Светослав Ангелов Косев
127. Димитър Петров Даскалов
128. Владимир Николов Николов
129. Петко Горанов Павлов
130. Снежина Димитрова Михова
131. Грета Цонева Георгиева
132. Валентин Иванов Къндев
133. Николай Димитров Колев
134. Христина Атанасова Христова
135. Иван Митев Иванов
136. Десислава Любомирова Иванова
137. Полина Стефанова Цонкова
18. БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ
101. Валентина Кирова Елкенева
20. ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
101. ВЕНЦИСЛАВ ВАСКОВ ФОТИ
102. АЛЕКСАНДРИНА КРАСИМИРОВА ГАВРАИЛОВА
103. ДИМИТЪР СТЕФАНОВ МИНЧЕВ
104. МИЛЕНА КИРИЛОВА МАНОВА
105. ЛЮБОСЛАВ ИГОРОВ ШКВАРЛА
106. СТЕФАН РУМЕНОВ СТЕФАНОВ
107. КАЛИНА ДИМОВА ЛУПОВА - АНГЕЛОВА
108. ПЕТЪР ВАЛЕНТИНОВ ЙОРДАНОВ
109. СНЕЖАНКА АСЕНОВА ВОДЕНИЧАРОВА
110. ПЕТЪР ГАНЧЕВ ГАТЕВ
111. ДАНИЕЛ РУСЕВ ПАНЕВ
21. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
101. МОМЧИЛ КУНЧЕВ ИВАНОВ
102. СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
103. БОРИС КИРИЛОВ КИТАНОВ
104. АЛЕКСАНДЪР КРУМОВ КРУМОВ
105. ВЕЛИКО ГЕОРГИЕВ ВЕЛИКОВ
106. ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ВИТАНОВ
107. КАЛИН СВЕТОЗАРОВ ЗАРКОВ
108. ПАВЛИН ВАЛЕНТИНОВ ПАВЛОВ
109. ХРИСИМИРА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА
110. БОРИСЛАВ ЖИВКОВ СТЕФАНОВ
111. ЙОАНА РУМЕНОВА ИГНАТОВА-ХУБАНОВА
112. СИМЕОН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
113. МИРОСЛАВ НИКОЛАЕВ ПАНИЧАРОВ
114. АЛЕКСАНДЪР МИХАИЛОВ МИХАЛЕВ
115. ЛЮДМИЛА ДИАНОВА ЗЛАТАНОВА
116. НАДЕЖДА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
117. СТЕФАН СТЕФАНОВ КАРАБОЕВ
118. МАРИЕТА АСЕНОВА МАРИНОВА
119. ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ЯНКОВ
120. ДЕТЕЛИНА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА
121. АТАНАС СТОЯНОВ ИВАНОВ
122. ДЕЯН ЦЕНКОВ ДИМИТРОВ
123. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЗЛАТЕВ
124. НАДЯ МАРТИНОВА АЛЕКСАНДРОВА
125. АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ПОГЛУБКО
126. МИНЧО СТЕФАНОВ МИНЧЕВ
22. КОД /Консервативно Обединение на Десницата/
101. Мирослав Илиев Евтимов
102. Иван Атанасов Панайотов
103. Боряна Василева Аврамова
104. Мартина Илиянова Несторова
105. Виктор Иванов Дамянов
106. Иванка Велчева Събева
107. Николай Руменов Нейков
108. Кристиана Петрова Иванова
109. Николай Петракиев Викторов
110. Людмил Веселинов Атев
111. Росен Николаев Димов
112. Екатерина Стоянова Йорданова
113. Йордан Стоянов Георгакиев
114. Силван Красимиров Иванов
115. Йорданка Николова Денкова
116. Детелина Антонова Тонева
24. КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ
101. Атанас Димитров Шмидт
102. Искра Николаева Йорданова
103. Бисер Славчев Илиев
104. Иван Дончев Атанасов
105. Ирина Цветанова Шмидт
28. ЛЕВИЦАТА!
101. КРАСИМИР ТОДОРОВ РАДОВ
102. НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ПЕТРОВ
103. СЕВДАЛИНА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА-ЕНЕВА
104. ОБРЕШКО НЕШЕВ НЕЧЕВ
105. АТАНАС АНГЕЛОВ АТАНАСОВ
106. КАЛОЯН КРАСИМИРОВ НИКИФОРОВ
107. АТАНАС ЕНЕВ ИРИНЧЕВ
108. ДАНИЕЛ НЕДЕЛЧЕВ ВЕСЕЛИНОВ
109. МАРИАН СТЕФАНОВ АНГЕЛОВ
110. МИГЛЕНА ИЛИЕВА БОРИСОВА
111. НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ
112. СТЕЛА ИВАНОВА КЪНЕВА
113. ДЕЯН КРАСИМИРОВ БОБЕВ
114. СОНЯ СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА
115. НИКОЛАЙ ИВАНОВ МАРИНОВ
116. ИЛАРИОН ГЕОРГИЕВ ЗЛАТЕВ
117. КРАСИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ
38. ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
101. Калина Михайлова Широкова
102. Иван Александров Ангелов
103. Александър Николаев Карачолев
104. Боряна Димова Мечкова
105. Христо Иванов Попов
106. Мария Станева Станева-Абулибде
107. Бончо Любомиров Генчев
108. Красимира Венелинова Ботева
109. Недка Иванова Колева
110. Николай Владимиров Венков
111. Жени Нисторова Сапунджиева
112. Пламен Николаев Нечев
113. Петър Иванов Петров
114. Кристиян Юлчев Дончев
115. МАЯ КОНСТАНТИНОВА ПЕШЕВА-ВЛАДКОВА
116. Анимари Кирилова Димитрова
117. Преслав Деянов Николаев
118. Георги Даниелов Андреев
119. Мартин Григоров Митов
120. Александър Николов Николов
121. Йордан Иванов Йорданов
122. Анжелика Искренова Илиева
123. Анита Кирилова Петкова
124. Нено Ганов Вълковски
125. Мариета Николова Стоянова
126. Валентина Недкова Димитрова
127. Розалина Тодорова Панова
128. Венцислав Христов Бакърджиев
129. Радка Маринова Крумова
130. Асен Красимиров Михайлов
131. Цветелина Атанасова Папалюгова
42. ВЪЗРАЖДАНЕ
101. Стилян Маринов Найденов
102. Ангел Василев Янчев
103. Александра Тодорова Трифонова
104. Венцислава Маринова Йорданова
105. Иван Петров Вигенин
106. Пенко Петров Пенков
107. Илиян Петров Петракиев
108. Георги Стефанов Харизанов
109. Александър Иванов Брайнов
110. Даниел Мариянов Джамбазов
111. Ивайло Парашкевов Парашкевов
112. Теодор Стоянов Ников
113. Николета Тодорова Антонова
114. Стела Колева Симеонова
115. Цветелина Венкова Цанева
116. Ивайло Димитров Митев
117. Веселин Петров Койчев
118. Николай Иванов Брайнов
119. Борислав Илиев Москов
120. Николай Марков Колев
121. Албена Пенева Станева
55. ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД
101. Методи Стефанов Петров
102. Пламен Борисов Петров
103. Орлин Веселинов Джомов
104. Светлозара Христова Фъртунова-Минчева
105. Веселин Николов Узунов
106. Надежда Петкова Баирова
107. Цоньо Тотев Цонев
108. Румяна Николова Христова
109. Стефан Станимиров Миланов
110. Костадин Цветанов Николаев
57. Движение за права и свободи – ДПС
101. Гюнай Мюмюнов Далоолу
102. Сунай Хасанов Мунков
103. Мъстън Феимов Еминов
104. Илия Серафимов Велков
105. Фатме Билялова Етемова
106. Санер Гюнай Узунали
107. Икмал Юсеинова Джомова
108. Иван Петров Попов
109. Шенол Ахмедов Дюстабанов
110. Кенан Юсеинов Расимов
111. Ахмед Мехмедов Куюмджиев
112. Ферах Синанова Пъцева
113. Ердинч Басри Хюсеин
114. Филис Илиязова Ахмедова
115. Румен Маринов Асенов
116. Аделин Насков Енев
117. Лора Иванова Байрамова
118. Ефраил Ахмедов Асанов
119. Вергил Бисеров Маринов
120. Иван Асенов Беновски
61. КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, НОВА СИЛА, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО)
101. Ботю Минков Симеонов
102. Николай Симеонов Иванов
66. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
101. Йордан Ивов Терзийски
102. Калоян Милков Янков
103. Лили Пламенова Матева-Цанкова
104. Дончо Иванов Бораджиев
105. Соня Георгиева Будева
106. Мавроди Евстатиев Калейнски
107. Стефан Николаев Войчев
108. Велимир Мариянов Кенаров
109. Кина Николова Йорданова
110. Илза Начкова Христова
111. Владислав Димитров Иванов
112. Стилияна Стефанова Йоргова
113. Николай Стефанов Стойчев
114. Мирослав Тонев Асенов
115. Дияна Жекова Ганева
116. Пенчо Георгиев Пандъков
117. Димитър Григоров Митов
118. Любомир Христов Марков
119. Гинка Ненкова Нешкова
120. Цветомира Цанова Цанова
121. Красимир Иванов Колев
122. Красимир Антонов Труфев
123. Елена Стоянова Димитрова
124. Роман Цанков Рачков
125. Валентин Георгиев Калайджиев
126. Ивайло Владимиров Вълчев
127. Мариела Венелинова Хаджирадева
128. Ивелина Димитрова Байкушева
129. Христо Димитров Димитров
130. Калин Михалев Класанов
131. Радослав Илиянов Атанасов
132. Катерина Иванова Милушева
133. Ралица Емилова Първанова
134. Ирина Иванова Карпузанова
135. Силвия Димитрова Генджова
136. Иво Станимиров Станчев
137. Красимир Тодоров Попов
68. Местна коалиция Глас народен
101. Христо Илиев Бонджолов
102. Емил Иванов Денев
103. Йордан Тодоров Радославов
104. Васил Байчев Вълчев
105. Николай Минчев Мойнов
106. Асен Валентинов Куцаров
107. Стефан Рашев Стефанов
108. Тихомир Стефанов Панов
109. Габриела Асенова Николова
110. Гергана Митева Евтимова
111. Светослав Илиев Дермански
112. Светлана Георгиева Иванова
113. Борислав Тодоров Раянов
114. Иван Йорданов Момински
115. Тихомир Милков Нанев
116. Филип Емилов Андреев
117. Камен Михайлов Алексиев
118. Тихомир Илиянов Георгиев
119. Светослав Стефанов Стефанов
120. Петя Людмилова Тричкова
121. Ваня Ангелова Павлова
122. Емануил Димитров Цветков
123. Николай Юлиянов Илиев
124. Десислава Михайлова Серафимова-Коева
125. Спартак Евгений Михайлов
126. Тинко Росенов Банабаков
127. Деян Николаев Гемижев
128. Илиян Иванов Трифонов
129. Станислав Божидаров Йорданов
130. Светослав Николаев Николов
131. Цанко Петров Цанев
132. Милко Георгиев Малчев
133. Димитър Иванов Манолов
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Редактор:
Ивайло Анев
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