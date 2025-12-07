Исторически момент за Александър Николов в Италия - влезе в историята на Лубе само за 3 години

Голямата звезда на българския волейбол Александър Николов записа името си на още едно място в историческите книги. 22-годишният ни талант отново изигра главна роля в предния мач на неговия клуб Лубе Чивитанова в Суперлигата на Италия и се нареди в елитна компания. В последния мач родният състезател отново обра аплодисментите, но Лубе не успя да стигне до победата при гостуването си на Веро Волей Монца. Домакините, в чийто състав играят Мартин Атанасов и Жасмин Величков, победиха с 3:1 гейма (25:23, 25:21, 21:25, 25:14) в мач от междинния 9-и кръг на шампионата.

Две поредни загуби за Лубе, въпреки звездно представяне на Алекс Николов

Николов отбеляза 26 точки при загубата от Монца в сряда, като по този начин се превърна в реализатор №1 в италианската Суперлига. Българинът е отбелязал 195 точки от началото на сезона, от които 24 аса и 12 блока. Той е лидер по реализирани точки, като на второ място с мач по-малко е белгиецът Фере Регрес от Алианц (Милано) със 178 точки. Само в последния мач синът на легендата ни Владо Николов успя да запише цели 5 аса, както и да направи 3 блока.

С този актив Алекс Николов вече има 1515 точки за Лубе. Най-добрият ни волейболист в момента се присъедини към италианския тим през лятото на 2022 година, като дойде от американския Лонг Бийч. С въпросните 1515 реализирани в рамките на три години точки той се нарежда на 9-а позиция във вечната листа на клуба. "Всяка една точка е белег. Всяка игра, нова глава. Пише собственото си наследство", написаха от Лубе.

Николов си върна върха в Италия

В събота той продължи добрата си серия, но Лубе отново не успя да стигне до победата. В 10-ия кръг от шампионата тимът на Николов се изправи срещу Модена, но загуби с 1:3 гейма (23:25, 24:26, 25:20, 11:25). Българинът реализира 20 точки, от които 2 аса. Така отново излезе на върха при реализаторите с 215 точки, след като Фере Регрес го беше изпреварил временно със 199 точки, но белгиецът отново е с мач по-малко към момента. Асът ни вече има 1535 точки за италианския тим.

След тази загуба Лубе се смъкна до 6-а позиция във временното класиране на италианската Суперлига. Тимът има актив от 17 точки, дошли от 5 победи и 5 загуби. В следващия, 11-и кръг, който е последен за първия полусезон, тимът от Чивитанова ще бъде домакин на Алианц Милано. Двубоят ще се изиграе в неделя, 14 декември, от 19:00 часа българско време.

