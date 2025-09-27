Войната в Украйна:

НА ЖИВО: България и Чехия спорят за място на финала на Световното по волейбол

27 септември 2025, 09:51 часа 2865 прочитания 0 коментара
Националните отбори по волейбол на България и Чехия играят при резултат 0:0 в мач от 1/2-финалите от световното първенство. Победителят от двубоя се класира на финал, където ще спори за световната титла. Вторият полуфинал, който ще определи другия участник във финала в неделя, ще противопостави последните два световни шампиона - Полша и Италия, и ще започне от 13:30 часа българско време.

България - Чехия: НА ЖИВО

България започна в състав Симеон Николов, Аспарух Аспарухов, Александър Николов, Мартин Атанасов, Алекс Грозданов, Илия Петков - Дамян Колев-либеро. От другата страна на мрежата Чехия заложи на Лубош Бартунек, Патрик Индра, Лукаш Вашина, Ян Гълъбов, Адам Зайчек, Антонин Климеш - Милан Моник-либеро.

Двата тима започнаха точка за точка. За първи път "лъвовете" поведоха след пет изиграни точки, когато Аспарух Аспарухов атакува по правата за 3:2. Малко след това Алекс Николов заби за 6:6, а след това направи ас за 7:7. По-млакият му брат Симеон Николов използва запазената си марка, за да изведе България напред със следващата си точка. Нашите момчета набраха скорост и успяха да вземат предимство с 13:10. Тогава треньорът на Чехия взе прекъсване. Съперникът се съвзе от моментния крах и успя да върне равенството - 15:15.

"Лъвовете" взеха следващите две точки, но благодарение на тежкия сервис на Климес стана 17:17. Алекс Николов не успя да вкара сервиса си и Чехия повее 19:18, но веднага след това българите си върнаха предимството.

Очаквайте подробности!

Преди мача

България излезе от много трудна група, в която мери сили с отборите на Германия, Словения и Чили. Впоследствие "лъвовете" не оставиха шансове на Португалия в 1/8-финалната фаза, като впечатление направи самочувствието на целия отбор. На 1/4-финалите нашите момчета показаха на света, че са едни от най-добрите, правейки невероятен обрат срещу една от водещите страни. България падаше с 0:2 гейма, когато Алекс Николов се прероди и вдъхнови "лъвовете" за обрат с 3:2 (21:25, 19:25, 25:17, 25:22, 15:13).

Национален отбор по волейбол на България

След такава победа всеки може да мечтае, а нашите момчета имат и причина за това. Само една среща ги дели от големия финал и дойде времето за нея. В 9:30 българско време отборите на България и Чехия излизат на терена. Вижте кога и къде можете да гледате среща в българския телевизионен ефир. Ако нямате възможност да гледате двубоя, то може да проследите развоя му тук.

Дария Александрова
