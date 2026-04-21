Като изключим победителя, едни чудесни избори!

Изборите минаха и имаме една лоша и много добри новини.

Лошата е победителят. Българите за пореден път доказаха, че обезверени, сравнително лесно се подават на кух популизъм.

Още: Партийна субсидия: Слави Трифонов остава без пари от държавата, за Доган изглежда ще има

Лошата новина - победителят

Защо кух? Защото Радев нямаше нужда дори да застане лице в лице с избирателите си, на дебат например. Достатъчно беше да плати най-скъпата кампания, с билборди, медийно присъствие и пълна зала "Арена София" (с още по-пълен паркинг с автобуси), за да е никъде, но същевременно навсякъде. Достатъчно беше по дебати да праща доверени хора, които да оправдават отсъствието му с това, че се знае той какво мисли по важните въпроси - все пак постоянно поства във Фейсбук.

В резултат, Радев използва любимия си похват - да не говори прекалено, а когато говори - да говори точно толкова, колкото поиска, точно така, както поиска. Съответно, не направи груби грешки, не се изложи драматично, и спечели.

На българския народ не му стигна един Слави, който взе победата по този начин, само за да се сгромоляса след това, когато истината лъсна. Сега иска да гледа продължение. Но карай, демокрация сме, глас народен - глас божи. "Суверенът" така реши.

Само нека Радев е наясно - българите не го избраха, защото е прокремълски настроен. Мнозина го избраха въпреки това. Ако иска розовият балон около него да се задържи по-дълго, е добре да не се изхвърля в тази посока.

Източник: БГНЕС

Още: Тезата "Борисов е виновен": Ако навремето не беше вързал "магаре" за президент, днес никой нямаше да знае за Радев

Добрите новини - ГЕРБ, ДПС, "Възраждане", ИТН

Добрите новини обаче са повече.

Първо, все пак е хубаво, че българите показаха, че са способни на единност. Вярно, спорен политически обект ги обедини, но, живи и здрави, другият път повече. Важното е, че избирателите все още имат механизмите да разпознават "нова надежда" и достатъчно красноречиво да ѝ гласуват доверие. Това е полезно умение. Защото разделението в последните години беше взело връх и постави под съмнение способността ни изобщо да се обединим за нещо.

Второ, активността беше добра. Като за България - много добра. Нека не забравяме, че каквато и да е официално обявената избирателна активност, реално тя е много по-висока.

Още: Паралелно преброяване: Румен Радев печели пълно мнозинство

Казусът с напомпаните списъци е проблем, за който мнозина не си дават сметка. На настоящите избори в един МИР, в който живеят 150 000 души, в списъците имаше 270 000. В погранични села пък имаше населени места с по 500 човека, където право на вот имат 12 000. Това са чудовищни изкривявания и докато списъците не бъдат изчистени от "кухите адреси", активността никога няма да е реална.

Трета добра новина - ГЕРБ. Крахът на партията на Борисов е драматичен и особено болезнен. ГЕРБ едва додрапа до второто място, с пъти по-нисък резултат от този, с който някога взеха властта. Нормално, Видовден за ГЕРБ дойде.

Четвърта добра новина - ДПС. Новоначалието не просто беше разтресено, то беше пометено от акциите на МВР и Пеевски не успя да разгърне в стандартен мащаб изборната си мрежа. И даже ОССЕ заби един пирон в ковчега - НАУЧЕТЕ: ОССЕ не знае за сигнал от Пеевски за полицейски тормоз (ВИДЕО)

ДПС се бори за въздух с "Възраждане" над чертата с 4+%, като дори това е прекален резултат за овладяната държава на Пеевски. Много врати могат да се отворят пред България с такъв мижав резултат на ДПС, но да видим.

Четвърта добра новина - "Възраждане". Ваксинираните антиваксъри бяха на косъм да изпаднат от състезанието, защото 4-те% е точно това, което им се полага, задето толкова години им търпим глупостите. Кухите, лицемерни и откровено вредни риторики не заслужават повече.

Пета добра новина - ИТН. Партията на Слави не просто е под чертата. Тя взима под 1% подкрепа, което означава, че "суверенът" няма да е принуден да я издържа повече. Когато гониш младите лекари, защото ще вкараш други за 500 долара, лишаване от партийна субсидия е най-малкото наказание, с което можеш да се разминеш.

Това е съдбата ти, когато си въздух под налягане. Радев да го има предвид.

Автор: Десислава Любомирова