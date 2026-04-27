Изнасилвач, педофил - Тръмп си поизпусна нервите за третия стрелец, с който го сблъска животът (ВИДЕО)

27 април 2026, 7:48 часа 565 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Изнасилвач, педофил - Тръмп си поизпусна нервите за третия стрелец, с който го сблъска животът (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп видимо си изпусна нервите по време на интервю за предаването "60 минути" на CBS след въпрос на водещата Нора О'Донъл относно манифеста на стрелеца, който опита да направи кървава баня по време на Галавечерта на кореспондентите в Белия дом. Тръмп се ядоса, че О'Донъл изобщо пита за манифеста, говорейки как това е нарочно построен политически въпрос за натиск и настоя, че той никого не е изнасилил, не е педофил и тези връзки с Джефри Епстийн са нещо, за което бил оневинен – ОЩЕ: Тръмп ли е бил мишена: Стрелецът проговори, Европа се възмути

На изричен въпрос дали е бил целта на стрелеца, самият Тръмп призна, че е чел манифеста му и определи написалия го за "радикализиран". Той е бил християнин, станал е "анти"-християнин, заключи Тръмп:

Отделно, американският президент уточни, че е легнал на пода по заповед на Сикрет Сървис, а водещата констатира, че му се е наложило да пълзи. "Аз съм доста висок", коментира Тръмп защо е изпаднал в това положение:

И още – на въпрос колко разтревожен е бил дали ще има пострадали при стрелбата, отговорът беше: "Не бях разтревожен. Разбирам живота – живеем в луд свят". Колко луд стана този свят заради самия него, Тръмп не коментира:

"Най-полезният ход на Тръмп за Иран са бомбите - ами защо не", обяви пред БНТ българският журналист Огнян Дъскарев, типичен привърженик на милиардера-президент.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Доналд Тръмп Педофилия педофил Джефри Епщайн Джефри Епстийн Тръмп атентат Досиетата Епстийн
