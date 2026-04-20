Румен Радев е "достоен": Българите пак ще си бият главата след изборите

"Виждам лидер, който може да направи тази драстична промяна и да осигури сигурност за хората", споделя Николай Василиев, фермер в област Хасково. Това е част от материал, показващ какво пишат и отразяват големи западни медии за Румен Радев, категоричния победител на предсрочните парламентарни избори в България от 19 април, 2026 година.

На Радев няма да честитя нищо - не съм участник в изборите и политик не съм, за да честитя. Но ще обърна внимание, че според "Мяра" 29% от гласувалите за Радев сега са казали, че са участвали на декемврийските протести, с които беше свалено правителството "Желязков", контролирано от Бойко Борисов и Делян Пеевски или Делян Пеевски и Бойко Борисов.

Специално за тези хора и за достойноството ще кажа следното - Румен Радев беше подгонен от прокуратурата на основание, че е назначил в нарушение жена си Десислава (по онова време дори не са още женени, само във връзка) като пиар на ВВС, докато той самият още беше начело на военновъздушните ни сили. На това основание се започна сагата, чиято кулминация беше вдигнатият юмрук на Радев пред Президентството. За всичко това съм писал подробно, защото уникалното в този случай е, че Радев го погнаха тогава, когато беше изтекла каквато и да е давност да му се търси отговорност. Но го подгониха за шуробаджанащина - ей това, заради което тези 29% са излезли на улицата, наред с корупцията и т.н.

Измерението на историята с Десислава Генчева-Радева днес е повече от иронично, защото е видимо как двамата вече не са на една вълна и то не от вчера: Първата дама изненадващо се появи заедно с Радев, но не застана до него (ВИДЕО)

И на фона на 29-те процента, да видим и GenZ, младите, какво направиха - според "Алфа Рисърч" доста от тях са подкрепили Радев. Точно те, които и ние попохвалихме в някои коментари след изборите - но с едно наум. Защото младите по-рядко обичат да четат - и GenZ, но и всички млади, във всички предишни и бъдещи поколения. Убеден съм, горното за арменския поп не са го прочели достатъчно - видно е по резултатите.

Няма какво повече да се каже - Радев 9 години показа кой е и какъв е. Но за тези, които искаха да видят и чуят, които искаха да научат и могат да си ползват мозъка. Сега той ще е на власт. Има добра страна на това - трябва най-после България да даде властта в ръцете на някой и то еднолично или почти еднолично, който да се провали здраво, да ни вкара в някоя хубава дупка, да ни удари чувствително по джоба и по свободите, които приемаме за даденост. Шоковата терапия отдавна я считам за лечението на България - искаше ми се без нея, но това е положението.

Дано само не стигнем до положението на Украйна, за да осъзнаем какво направиха мнозинството от гласувалите ни сънародници на 19 април, 2025 година. А докато разберем - ЧЕТЕТЕ:

Автор: Ивайло Ачев