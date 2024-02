Не му отива на Радев да играе Гълъба на мира

Съгласете се, че на един летец-изтребител, генерал и най-вече главнокомандващ не му отива да плаши споменатите баби с Трета световна война. Анализаторите са свободни да прогнозират каквато си искат кинематография, но не и един държавен глава, ако поставя родния суверенитет над руските интереси.

"Изпращането, макар и на основата на двустранно споразумение, на войски от натовска страна в Украйна, означава глобален сблъсък. Означава неимоверно нарастване на риска от ядрен конфликт", коментира той. И за пореден път използва думата "конфликт", с която свенливо обозначава бруталната руска агресия в Украйна. И добави: "Вярвам, че европейските лидери ще проявят достатъчно разум и един много балансиран подход в подкрепата към Украйна, така че да не стигаме до извънредна ескалация, да не стигаме до риск от Трета световна война и ядрен конфликт": Радев се изплаши от световен конфликт след думи на Макрон за изпращане на войски в Украйна

Драматизмът на войната е реален и съвсем не открива Радев топлата вода, като отчита, че свършват хората на бойното поле. Но защо изправя този факт срещу нуждата от изпращане на оръжие - едва ли не като две взаимно изключващи се неща? Изобщо не е така - ако украинците имат достатъчно оръжейна мощ, жертвите - разбира се, от тяхна страна - ще са много по-малко. Но явно такава е линията на Кремъл - дайте да говорим като хуманисти, да роним крокодилски сълзи за човешките животи, безсмислено погубвани от войната. Долна, евтина и обидна пропаганда.

Хич не му отива на Радев да се прави на пацифист. Срам за цялото военно съсловие е подобно поведение от негова страна. Ако наистина толкова обича Русия, да си заеме откровено такава позиция. Ако пък иска България да е част от цивилизована Европа, да държи обратната линия.

Трудно е да си хем така, хем иначе. Трудно е да си независим. Трудно е и да си президент със собствена позиция. Да не си зад Решетников: Решетников нарече Нинова лъжкиня, твърди, че са говорили неформално за Радев

Истината е, че ако Украйна разполага с поне равно на руското въоръжение, а по-добре е и да го превъзхожда, войната ще свърши много скоро. Кремъл има респект само от грубата сила, от нищо друго. И за да бъде сложен Путин там, където му е мястото - в историята, Европа и САЩ трябва да са безкомпромисни. Това обаче едва ли е толкова лесно при наличието на, меко казано, разколебаващи и странни изказвания като това на словашкия премиер Роберт Фицо. По думите му няколко държави щели да пращат в Украйна военни части на двустранна основа. Говори за държави от ЕС и НАТО, с което предизвиква отговорни фигури от двете организации да минават в обяснителен режим има ли такова нещо или няма. А Фицо е като Радев на квадрат и кратно делено на Путин: Словашкият премиер заговори като Путин на 24 февруари (ВИДЕО)

И тук се обажда нашият президент, ама точно като на барабана малката пръчка. Внимателно, обрано, добре премерено, прицелено точно в плашливата част от населението, която още си държи Сталин на иконостаса и плаче по соца. И съобщава лицемерно Радев колко много жертви са дадени до момента и как ще станат още повече, ако Украйна получи снаряди и друго оръжие. Или пък военни части. А през това време другаря Ким праща каквото може на другаря Путин и изобщо не се притеснява, че с повече оръжие ще докара нещата до Трета световна война:

Somehow neither Iran nor NK are afraid that this will provoke a war with NATO https://t.co/fCrpTyvet5