Американският президент за Иран: Трябва да отворят Протока на Тръмп, наричам това военна операция (ВИДЕО)

Тази вечер сме по-близо от всякога до възхода на Близкия изток, който най-накрая е свободен от иранския терор и агресия. Това заяви американският президент Доналд Тръмп на официално събитие в САЩ.
Trump:— Clash Report (@clashreport) March 27, 2026
Tonight, we are closer than ever to the rise of the Middle East that is finally free from Iranian terror and aggression.
Той уточни, че нарича конфликтът с Иран военна операция. „Така не ми трябват никакви одобрения. Ако е война, трябва да се получи одобрение от Конгреса. Затова я наричам военна операция“, обясни той. Тук той удивително копира руския си колега Владимир Путин, който нарича войната срещу Украйна „специална военна операция“, въпреки че по различни данни през фронта са преминали най-малко милион души. По-късно Тръмп допълни, че нарича войната срещу Иран „военен конфликт“.
Trump:— Clash Report (@clashreport) March 27, 2026
They call it a war; I call it a military conflict, but there is a legal reason for that.
Той отново се похвали с успехите във войната дотук. „Унищожихме 97% от местата, от които изстрелват ракети. Остават ни още 3 554 цели и те ще бъдат унищожени доста бързо“, каза още американският президент.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) March 27, 2026
We have another 3,554 targets left, and they will be done pretty quickly.
„Разполагаме с оръжия, които никой не е виждал преди, за които никой дори не подозира, освен само някои от нас“, похвали се още той.
Trump:— Clash Report (@clashreport) March 27, 2026
We have weapons that nobody even knows about except for a few of us.
Тръмп се обърна към Иран, като допусна умишлена словесна грешка. „Те трябва да отворят Протока на Тръмп, исках да кажа Ормуз… Фалшивите новини ще кажат, че съм го казал случайно. Няма случайности с мен“, уточни Тръмп.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) March 27, 2026
They have to open up the Strait of Trump, I mean Hormuz… the fake news will say that I said it accidentally.
There are no accidents with me.
Той отново обяви, че според него режимът в Техеран вече е друг. „Предполагам, че сменихме режима; режимът продължава да гърми на всеки два дни. Сега никой не смее да обяви кой е лидерът“, каза той.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) March 27, 2026
I guess we changed the regime; the regime keeps blowing up every two days.
„Върховният лидер вече не е върховен; той е мъртъв. Синът му е или мъртъв, или в много лошо състояние. Мисля, че той казва: „Само ме държете извън това, не ме забърквайте“. Това е единствената страна, в която никой не иска да управлява“, продължи с тирадата си Тръмп.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) March 27, 2026
The supreme leader is no longer supreme; he is dead.
The son is either dead or in very bad shape.
I think he says, "Just keep me out of this."