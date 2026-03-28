Американският президент за Иран: Трябва да отворят Протока на Тръмп, наричам това военна операция (ВИДЕО)

28 март 2026, 1:00 часа 462 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тази вечер сме по-близо от всякога до възхода на Близкия изток, който най-накрая е свободен от иранския терор и агресия. Това заяви американският президент Доналд Тръмп на официално събитие в САЩ.

Той уточни, че нарича конфликтът с Иран военна операция. „Така не ми трябват никакви одобрения. Ако е война, трябва да се получи одобрение от Конгреса. Затова я наричам военна операция“, обясни той. Тук той удивително копира руския си колега Владимир Путин, който нарича войната срещу Украйна „специална военна операция“, въпреки че по различни данни през фронта са преминали най-малко милион души. По-късно Тръмп допълни, че нарича войната срещу Иран „военен конфликт“.

Той отново се похвали с успехите във войната дотук. „Унищожихме 97% от местата, от които изстрелват ракети. Остават ни още 3 554 цели и те ще бъдат унищожени доста бързо“, каза още американският президент.

„Разполагаме с оръжия, които никой не е виждал преди, за които никой дори не подозира, освен само някои от нас“, похвали се още той.

Тръмп се обърна към Иран, като допусна умишлена словесна грешка. „Те трябва да отворят Протока на Тръмп, исках да кажа Ормуз… Фалшивите новини ще кажат, че съм го казал случайно. Няма случайности с мен“, уточни Тръмп.

Той отново обяви, че според него режимът в Техеран вече е друг. „Предполагам, че сменихме режима; режимът продължава да гърми на всеки два дни. Сега никой не смее да обяви кой е лидерът“, каза той.  

„Върховният лидер вече не е върховен; той е мъртъв. Синът му е или мъртъв, или в много лошо състояние. Мисля, че той казва: „Само ме държете извън това, не ме забърквайте“. Това е единствената страна, в която никой не иска да управлява“, продължи с тирадата си Тръмп.

Елін Димитров Отговорен редактор
Доналд Тръмп САЩ война Израел война Иран
