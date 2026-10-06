"Като Телетъбис с чувал": Нова порция критики срещу външната ни министърка, че излага България

Външният министър на България Велислава Петрова отново се оказа в центъра на буря от критики към поведението ѝ и начина, по който представя страната. Тя е на визита в Нидерландия, където посети Постоянния арбитражен съд в Двореца на мира в Хага и се срещна с неговия генерален секретар д-р Марчин Чепелак, а по-късно имаше среща и със своя колега Том Берендсен, министър на външните работи на Кралство Нидерландия.

Именно визията ѝ по време на нидерландската визита предизвика недоволство в социалните мрежи, като мнозина я порицаха, че за пореден път не съумява да спази строгия протокол за облекло, отговарящо на поста ѝ.

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"Клинична диагноза на цялата ни външна политика"

"Естетическият фалит на тази снимка е като клинична диагноза на цялата ни външна политика. Госпожата се е капсуловала в нещо като зловеща кръстоска между севернокорейска работническа униформа за стругари и монументален спален чувал в цвят "тъжна соцмазилка". С тази потресаваща кройка тип "ортопедичен чувал за картофи", съчетана с абсолютно вдървената ѝ физиология (парализирани горни крайници и нулева лицева мимика) тя изобщо не излъчва тежестта на дипломат. Прилича на роботизиран статист от съветски научнофантастичен филм от 1978-ма година или на депресиран логистик от Империята в "Междузвездни войни". Когато нямаш какво да предложиш на международната сцена като автономен политически интелект, най-безопасното е да се дегизираш като мебелен модул за конферентни зали", коментира професорът по компютърни науки Николай Райчев.

"Не исках да го кажа, ама външната ми дърпа езика. Велислава Петрова направо се е облякла с чувал. И то от онези - за 50 кила картофи. Изглежда все едно е тръгнала първа смяна в мината. Гледам-гледам… най-много ми прилича на миньорски гащеризон, но с токчета. Само каската ѝ липсва. Кой ви облича, бе, хора?! Искам поне веднъж да похваля тази жена, а не мога. Малко и в Нидерландия да видят висша мода", пошегува се журналистът Пепа Петрова.

"Съвсем не искам да обиждам клетата жена, особено пък на външен вид. Обаче външният ѝ вид е категорична обида за нас, които има претенцията да представлява. И за страната ни, която заслужава външен министър, на който му стига акъла поне да потърси помощ да се облече прилично. Аман от аграрните ви изпълнения, ПБ!", написа писателката Ирина Иванова.

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"На най-високо ниво се правим на криворазбран Андрешко"

"Външно подкрепя свободен Кюрдистан", ироничен беше и преподавателят Емил Джасим.

"Външната министърка (вляво) явно не толкова тихо и и съвсем не толкова деликатно подкрепя кюрдската кауза за независимост. Не виждам друга причина да е облечена досущ като кюрдския лидер Мустафа Барзани (вдясно), който пък носи своеобразната кюрдска носия, която е по същество камуфлажни потури. Сега сериозно - всъщност щеше да получи истинското ми възхищение, ако действително тя, представляваща външната политика на България, подкрепи справедливата кауза за самоопределение на кюрдите - един достоен народ с многовековна история. Но не е това случаят. Единствената работа, която тази клетница би следвало да има във МВнР е да мие чинии в стола", написа той.

Според историка Александър Стоянов пък "човекът, който отговаря за гардероба на външната ни министърка, трябва да бъде избавен от мъките възможно най-скоро".

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"Хора, не се занимвайте с облеклото на външната министърка. Това, че е заприличила на герой от Телетъбис, е нарочно - за да се редим да я хулим. Вече съм убеден, че го правят съвсем умишлено. Много по-голямата излагация е как се представяме пред колегите европейци с думи и дела, не какви комични мажоретки им навираме в очите", заяви от своя страна писателят и рекламист Радослав Бимбалов.

"Излагацията е когато на най-високо ниво се правим на криворазбран Андрешко, който демонстративно зарязва каруцата в калта. Пък тя каруцата е обща, а калта - наша собствена, кафява, лепкава. И смърди отдалече. На слугински страх", добави той.