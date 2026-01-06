Любопитно:

Китай, Русия, Иран, Северна Корея – всички се страхуват от Тръмп, заяви републиканец-сенатор (ВИДЕО)

06 януари 2026, 18:17 часа 875 прочитания 0 коментара
Китай, Русия, Иран, Северна Корея – всички се страхуват от Тръмп, заяви републиканец-сенатор (ВИДЕО)

"Длъжен съм да кажа – всички врагове на Америка, от Русия до Китай, от Колумбия до Куба, от Северна Корея до Иран – гледат към Белия дом. И съм длъжен да кажа, че всички те се боят от главнокомандващия (Доналд Тръмп). Нито една армия в света не е способна да направи това, което извърши американската армия рано в събота сутринта (3 януари, когато беше направен десант в Каракас и отвлечен венецуелският диктатор Николас Мадуро). Това беше просто невероятно" - думите са на сенатора-републиканец Тед Круз, който говори пред Fox News:

Друг сенатор-републиканец в лицето на Линдзи Греъм каза, че "е въпрос на време комунистическата диктатура в Куба" да падне. В продължение на години Куба разчиташе на венецуелския петрол. Евтините доставки бяха въпрос на икономическо оцеляване за Хавана, добави той. И уточни, че кубинските служби са действали във Венецуела все едно са си у дома, навсякъде във венецуелския държавен апарат е имало кубинци и не е имало антиправителствено събитие, на което да не е искано кубинците да се махат. Отделно и венецуелските войници и офицери с по-нисък ранг недоволствали заради кубинците, които работели в техните структури, защото вземали по-високи заплати, добави Греъм.

Още: Коя е Силия Флорес - жената зад Мадуро, която не е просто първа дама

The Economist вече публикува материал за Венецуела, като в него твърди, че за Китай латиноамериканската държава е била геополитически актив, но не незаменим – възможност Пекин да се меси по-активно в задния двор на САЩ. За Русия явно е същото, макар че през май 2025 година Москва и Каракас подписаха Договор за стратегическо партньорство. Това не доведе руснаците на помощ на Николас Мадуро, заключва изданието - Още: Зачитане на суверенитета на Венецуела - а на Украйна? Китай тръгна по тънкото въже на дипломацията

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Доналд Тръмп Русия Китай Тед Круз война Венецуела
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес