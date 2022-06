Мъск подготвя съкращения в "Тесла", робот заменя хората

"Ще се наложи да бъдат освободени около 10% от служителите", е съобщил милиардерът в служебен имейл до ръководството на компанията, за който информира Reuters. В писмоto, което е озаглавено "Пауза при наемането на служители в глобален мащаб", Мъск пише, че "има много лошо усещане за състоянието на икономиката".

По-рано той обяви, че Денят на отворени врати на "Tesla" няма да се проведе на 19 август, а на 30 септември. Целта на събитието е неговата компания да убеди най-добрите софтуерни и хардуерни инженери да се присъединят към корпорацията.

"Дотогова може би ще имаме готов за експлоатация прототип на "Optimus". Това е проект за създаването на хуманоиден робот, който е с приоритет за "Tesla", написа милиардерът в социалната мрежа.

Elon Musk announced that Tesla might have a working prototype of Tesla Bot, also known as Optimus, Tesla’s humanoid robot, by September 30 – the end of the third quarter of 2022.- (electrek)#Robotics #Optimus #Tesla #ElonMusk pic.twitter.com/y4LQ33aq9k