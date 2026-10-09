Нова ракета-прехващач за Patriot: Lockheed Martin обяви старт на проекта

Американският оръжеен гигант Lockheed Martin представи PAC-3 Edge - ракета-прехващач, предназначена за защита от хиперзвукови и усъвършенствани ракети, предаде Bloomberg.

Нарастващото търсене на системи за противовъздушна отбрана на фона на войните в Украйна и Близкия изток поизчерпа американските оръжейни запаси, което е накарало американската армия да възложи на Lockheed Martin договор на стойност до 58,6 милиарда долара през юли за увеличаване на производството на прехващачи PAC-3.

Lockheed Martin заяви, че PAC-3 Edge включва подобрена система за насочване, подобрени системи за управление на полета и многоимпулсен ракетен двигател, доставен от Northrop Grumman, което подобрява способността на прехващача да противодейства на усъвършенствани заплахи, включително хиперзвукови ракети, на по-големи разстояния и по-големи височини. С други думи, прехващачът ще развива по-голяма скорост и ще има по-голям обсег от досегашните.

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Тестовете трябва да започнат през 2027 г., като ракетата потенциално ще влезе в експлоатация през 2031 г.

"Цената на това би била приблизително тази на съществуващия PAC-3 MSE. При реализация на пълния капацитет на производство, годишният темп ще бъде около 2000 бройки годишно, сравними с PAC-3 MSE.", каза пред "Ройтерс" Тим Кейхил, президент на отдела за ракети и управление на огъня в Lockheed Martin.

През януари Lockheed Martin подписа седемгодишно рамково споразумение с Пентагона за разширяване на производството на своите ракети-прехващачи PAC-3, с цел увеличаване на годишния производствен капацитет до 2000 бройки от около 600.

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