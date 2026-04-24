Отново кръв в САЩ: Стрелба в търговски център в Луизиана с жертви (ВИДЕО)

Престрелка между две групи в зоната за хранене в търговски център в щата Луизиана завърши с един загинал и петима ранени, съобщи полицията в Батън Руж – столицата на щата. ОЩЕ: Стрелецът е на свобода: Ранени след стрелба в Луизиана (ВИДЕО)
В четвъртък по обяд в търговския център избухна престрелка след конфликт между две групи. Властите първоначално съобщиха за 10 ранени, но по-късно броят на пострадалите бе променен. Арестувани са петима, съобщи местната полиция.
WATCH: Multiple people seen lying in the food court at Mall of Louisiana after shooting that left 6 injured, 2 critical; victims seen being carried out on stretchers.
На паркинга на мола се струпаха десетки полицейски коли, във въздуха кръжаха няколко хеликоптера, а въоръжени полицаи в бронежилетки патрулираха в района, посочва АП, цитирана от БТА.
Свидетел на стрелбата разказа, че "всички са бягали и крещяли". "Помислих, че става дума за терористична атака", заяви Алекс Териот, който работел в обект на няколко метра от зоната за хранене в мола.
📌#Rouge | #Louisiana
