Отново кръв в САЩ: Стрелба в търговски център в Луизиана с жертви (ВИДЕО)

24 април 2026, 6:31 часа 561 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Престрелка между две групи в зоната за хранене в търговски център в щата Луизиана завърши с един загинал и петима ранени, съобщи  полицията в Батън Руж – столицата на щата. ОЩЕ: Стрелецът е на свобода: Ранени след стрелба в Луизиана (ВИДЕО)

В четвъртък по обяд в търговския център избухна престрелка след конфликт между две групи. Властите първоначално съобщиха за 10 ранени, но по-късно броят на пострадалите бе променен. Арестувани са петима, съобщи местната полиция.

На паркинга на мола се струпаха десетки полицейски коли, във въздуха кръжаха няколко хеликоптера, а въоръжени полицаи в бронежилетки патрулираха в района, посочва АП, цитирана от БТА.

Свидетел на стрелбата разказа, че "всички са бягали и крещяли". "Помислих, че става дума за терористична атака", заяви Алекс Териот, който работел в обект на няколко метра от зоната за хранене в мола.

Виолета Иванова Отговорен редактор
търговски център САЩ престрелка Луизиана масова стрелба
