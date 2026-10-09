Политическо напрежение в Бразилия: Издадоха заповед за арест на Едуардо Болсонаро

Съдията от Върховния съд на Бразилия Алешандри де Мораис издаде заповед за арест на Едуардо Болсонаро – един от братята на кандидата за президент Флавио Болсонаро. През юни Едуардо Болсонаро бе осъден на четири години затвор за лобиране пред администрацията на Доналд Тръмп. Болсонаро, бивш депутат, който живее в Тексас и притежава разрешение за постоянно пребиваване в САЩ, е обвинен в лобиране за налагане на санкции срещу членове на бразилското правителство. САЩ и Бразилия имат споразумение за екстрадиция от 1961 г., но засега не е ясно дали условията му ще бъдат приложени в случая.

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Решението на съдия Ди Мораис бе взето по-малко от три седмици преди балотажа за президентския пост между настоящия държавен глава Луис Инасио Лула да Силва и Флавио Болсонаро, който спечели първия тур в неделя. Едуардо Болсонаро е ключова връзка между брат си и администрацията на Тръмп.

42-годишният мъж бе осъден през юни за това, че е насърчавал администрацията на Тръмп да наложи санкции на членове на бразилското правителство и по-високи мита върху износа на страната, докато водеше процесът срещу баща му – бившия президент Жаир Болсонаро – за опит за преврат.

Де Мораис, когото семейство Болсонаро смята за политически враг, също така анулира бразилския паспорт на Едуардо Болсонаро. Съдията ръководеше разследването, довело до осъждането на Жаир Болсонаро миналата година на 27 години затвор за опит за преврат.

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В решението си Де Мораис заяви, че Едуардо Болсонаро трябва незабавно да започне да изтърпява присъдата си, и предупреди федералната полиция, че той трябва да бъде арестуван, ако се върне в Бразилия.