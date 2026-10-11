Войната в Украйна:

Разследват бойкотиралите Тръмп телевизии в САЩ дали не са направили картел за бойкота

11 октомври 2026, 11:22 часа 880 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Разследват бойкотиралите Тръмп телевизии в САЩ дали не са направили картел за бойкота

Министерството на правосъдието на САЩ разследва дали най-големите американски телевизии ABC, CBS, CNN, NBC и Fox News са нарушили антитръстовите закони в САЩ, като са спрели съвместно телевизионното отразяване на американския президент Доналд Тръмп в Белия дом. С други думи - дали не са направили картел за бойкот на Тръмп.

Телевизионните мрежи спряха отразяването за няколко дни, след като Тръмп забрани на журналисти от CNN, MS Now и Politico да влизат в Белия дом. Това стана на 18 септември - отговорът на телевизиите беше, че някои президентски събития останаха без основни телевизионни кадри. Отделно CNN, MS Now и Politico водят дело срещу решението на Тръмп и засега печелят - ОЩЕ: Удар срещу Тръмп: Съдът засега върна CNN, Politico и MS NOW в Белия дом

Но американското министерство на правосъдието, което е част от изпълнителната власт т.е. Тръмп му е шеф, твърди, че координираното спиране може да представлява незаконен групов бойкот, съобщава The New York Times.

Още: До броени дни става ясно идва ли край на сагата за журналистите на CNN, MS Now и Politico до Белия дом

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Доналд Тръмп Свобода на словото CNN медийна свобода телевизии САЩ
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес