Разследват бойкотиралите Тръмп телевизии в САЩ дали не са направили картел за бойкота

Министерството на правосъдието на САЩ разследва дали най-големите американски телевизии ABC, CBS, CNN, NBC и Fox News са нарушили антитръстовите закони в САЩ, като са спрели съвместно телевизионното отразяване на американския президент Доналд Тръмп в Белия дом. С други думи - дали не са направили картел за бойкот на Тръмп.

Телевизионните мрежи спряха отразяването за няколко дни, след като Тръмп забрани на журналисти от CNN, MS Now и Politico да влизат в Белия дом. Това стана на 18 септември - отговорът на телевизиите беше, че някои президентски събития останаха без основни телевизионни кадри. Отделно CNN, MS Now и Politico водят дело срещу решението на Тръмп и засега печелят - ОЩЕ: Удар срещу Тръмп: Съдът засега върна CNN, Politico и MS NOW в Белия дом

Но американското министерство на правосъдието, което е част от изпълнителната власт т.е. Тръмп му е шеф, твърди, че координираното спиране може да представлява незаконен групов бойкот, съобщава The New York Times.

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