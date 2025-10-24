Ръст на осиновените черни котки: Как носителят на "Оскар" филм "Потоп" вдъхнови хората

Анимационният филм "Потоп" ("Flow"), режисиран от латвийския творец Гинтс Зилбалодис, не само спечели "Оскар" за най-добър анимационен филм през 2025 г., но и предизвика глобална вълна на осиновяване на черни котки. Историята на смелата черна котка, която води група животни през постапокалиптичен свят, се оказа катализатор за промяна в обществените нагласи към тези често пренебрегвани животни.

Снимка: Well Studio, Sacrebleu Productions & Take Five

След премиерата на "Потоп" през 2024 година, множество приюти по света са отбелязали значително увеличение на осиновяванията на черни котки. В Бразилия, например, организацията "Ampara Animal" съобщава за ръст в осиновяванията, като много нови собственици дори наричат своите котки "Флоу" в чест на главния герой, пише онлайн изданието "GreenMe".

Още: В защита на животните: Забраниха осиновяването на черни котки заради Хелоуин

В Съединените щати, Асоциацията за защита на животните в Индиана отбелязва 30% увеличение на осиновяванията на черни котки, като феноменът се свързва с популярността на филма, съобщават Кonsyse.

Черните котки традиционно се свързват със суеверия и лош късмет, което е водело до тяхното по-дълго пребиваване в приюти. Анимационният шедьовър "Потоп" успя да преобърне тези нагласи, представяйки черната котка като символ на смелост и надежда. Това доведе до промяна в общественото възприятие и увеличаване на интереса към осиновяването им.

Повече за филма

Филмът се радва на голям успех още с премиерата си на кинофестивала в Кан през 2024 година. В Латвия филмът покорява боксофис класациите и става най-гледаният филм в историята на страната. На наградите "Оскар" през 2024 година печели "Оскар" за най-добър пълнометражен анимационен филм, като преди това печели и "Златен глобус" за най-добър анимационен филм.

Още: Гледаме анимационната класика "Цар Лъв" със симфоничния оркестър на БНР на 24 януари

"Потоп" проследява историята на самотна черна котка, която след голям потоп се оказва на лодка с група други животни. Първоначално тя е предпазлива, но с времето се научава да оцелява и да се доверява на своите спътници.