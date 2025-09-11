Войната в Украйна:

САЩ може да забранят търговията с Русия заради Полша - в Конгреса е внесен законопроект

11 септември 2025, 11:52 часа 121 прочитания 0 коментара
Американският конгресмен Джо Уилсън от Републиканската партия внесе законопроект за възстановяване на т.нар. поправка "Джаксън-Ваник" - с цел спиране на търговията с Русия. "След нападението срещу Полша съм благодарен за възможността да внеса това законодателство", за да се сложи "край на всякаква търговия с тази терористична диктатура", написа той в профила си в X. Според конгресмена бившият президент Барак Обама и държавният секретар на САЩ Джон Кери погрешно са отменили този закон по време на „необмислената политика“ за „нулиране на отношенията с Русия“, която „насърчи военнопрестъпника Путин да окупира Крим“. "Тръмп ще оправи това!“, добави Уилсън.

Поправката

Поправката "Джаксън-Ваник" е закон на Съединените щати, приет през 1974 г. Известно е, че той е забранил нормалната търговия със страни, които са имали „лоша икономика“, ако тези държави не са позволявали на хора да напускат страната (например евреи от СССР).

След разпадането на Съветския съюз законът остана в сила за Русия, но президентите на САЩ ежегодно го „замразяваха“, за да могат да търгуват със страната.

Снимка: Getty Images

Сенатор Линдзи Греъм иска санкции срещу Москва след случая в Полша

По-рано американският сенатор Линдзи Греъм заяви, че Конгресът на САЩ е готов да подкрепи по-строги санкции срещу Русия след нахлуването на поне 19 руски дрона в полското въздушно пространство. Според него целта на американците е да предоставят на съюзниците възможността да противодействат на нарастващата заплаха.

„До Европа, надявам се да разбирате, че републиканците и демократите в Конгреса работят с президента Тръмп по нови идеи - например митата, за да сложат край на тази война. Надявам се, че и вие гледате това“, каза Греъм.

Тръмп също реагира на руската атака срещу Украйна, която в крайна сметка засегна и Полша. Той коментира загадъчно в социалната си мрежа Truth Social: „Какво е това нарушаване на полското въздушно пространство от руски дронове? Започваме!“.

Димитър Радев
