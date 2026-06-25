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САЩ проведоха първия голям тест на противоракетния щит "Златен купол"

25 юни 2026, 6:13 часа 714 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
САЩ проведоха първия голям тест на противоракетния щит "Златен купол"

САЩ проведоха първия голям тест на противоракетния щит "Златен купол" на президента Доналд Тръмп. Mинистърът на отбраната Пийт Хегсет определи амбициозния проект като "реален, мощен и по план", съобщава Newsweek. Още: Противоракетният "Златен купол" на Тръмп стигна до цена с 11 нули, а дори може да не работи срещу Русия и Китай

Администрацията заяви, че "Златен купол" ще бъде готов да защитава Северна Америка от напреднали заплахи, като хиперзвукови ракети, до края на мандата на Тръмп. Това е по същество мрежа от тракери, сензори и прехващачи, които да унищожат дронове и ракети, насочени към САЩ, дори такива, изстреляни от космоса.

Най-съвременната насочена енергия

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Хегсет каза, че лично е бил свидетел на теста, при който е използвана автономна система за елиминиране на "множество входящи заплахи".

Американските сили използваха "технология от следващо поколение, за да спрат входящи дронове и крилати ракети на място", каза Хегсет в изявление.

Ръководителят на Пентагона заяви, че американските сили са използвали "най-съвременна насочена енергия" в теста, но не даде подробности.

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Мощните лазери са един вид оръжие с насочена енергия, което може да се използва за прихващане на някои заплахи, а именно дронове. Технологията все още се разработва, въпреки че Израел заяви, че е използвал прототипи на лазери в бойни действия за прихващане на заплахи във въздуха.

Хегсет каза, че проектът е достигнал "исторически етап" и САЩ ще могат да се защитят "по-мощно от всякога".

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Доналд Тръмп САЩ Златен купол
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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