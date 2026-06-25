САЩ проведоха първия голям тест на противоракетния щит "Златен купол" на президента Доналд Тръмп. Mинистърът на отбраната Пийт Хегсет определи амбициозния проект като "реален, мощен и по план", съобщава Newsweek. Още: Противоракетният "Златен купол" на Тръмп стигна до цена с 11 нули, а дори може да не работи срещу Русия и Китай

Администрацията заяви, че "Златен купол" ще бъде готов да защитава Северна Америка от напреднали заплахи, като хиперзвукови ракети, до края на мандата на Тръмп. Това е по същество мрежа от тракери, сензори и прехващачи, които да унищожат дронове и ракети, насочени към САЩ, дори такива, изстреляни от космоса.

Най-съвременната насочена енергия

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Хегсет каза, че лично е бил свидетел на теста, при който е използвана автономна система за елиминиране на "множество входящи заплахи".

Американските сили използваха "технология от следващо поколение, за да спрат входящи дронове и крилати ракети на място", каза Хегсет в изявление.

Ръководителят на Пентагона заяви, че американските сили са използвали "най-съвременна насочена енергия" в теста, но не даде подробности.

Мощните лазери са един вид оръжие с насочена енергия, което може да се използва за прихващане на някои заплахи, а именно дронове. Технологията все още се разработва, въпреки че Израел заяви, че е използвал прототипи на лазери в бойни действия за прихващане на заплахи във въздуха.

Хегсет каза, че проектът е достигнал "исторически етап" и САЩ ще могат да се защитят "по-мощно от всякога".

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