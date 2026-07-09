САЩ ще налагат ембарго на стоки от Испания

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп подготвя списък с продукти от Испания, които скоро могат да бъдат обхванати от ембарго, съобщи в сряда Politico. Според американски официален представител, предварителният списък ще бъде съставен от Министерството на финансите, търговския представител (USTR) Джеймисън Гриър и Министерството на търговията. Още: Тръмп похвали НАТО: Изминахме дълъг път, хората разбират, че САЩ бяха третирани несправедливо

Прекъсва всякаква търговия с Испания

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Новината дойде, след като Тръмп нареди на администрацията си да "прекъсне всякаква търговия с Испания" на фона на отказа ѝ да увеличи разходите си за отбрана в рамките на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) до 5% от брутния вътрешен продукт (БВП). По-късно испанският министър-председател Педро Санчес отхвърли заплахите на Тръмп като "обичайна практика".

Санчес заяви още, че Испания ще продължи да изпълнява изискванията на НАТО за военни способности, без да прави съкращения в социалната система на страната. Това съобщи Анадолската агенция. "Сигурност и просперитет. И двете могат и трябва да вървят ръка за ръка", добави той.

В публикация в американската социална мрежа X след пристигането си в Анкара за срещата на върха на НАТО Санчес заяви, че Испания ще продължи "да изпълнява изискванията на Алианса за военни способности, без да отнема нито един сантиметър от нашата социална система".

Той заяви, че е пристигнал в турската столица "с увереността", че европейската сигурност се гради чрез единството на съюзниците от НАТО.

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