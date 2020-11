Сблъсъци с полицията на митинг в Ню Йорк (ВИДЕО И СНИМКИ)

Leftist activists are brawling with police officers in New York City. Does this look like a group confident in their candidate's victory at the polls? pic.twitter.com/IdVSEgYKEq

A woman is arrested in New York City after she spat on a police officer’s face and screamed “f*ck you, fascist”

pic.twitter.com/9wwxZuFgxz — Daily Caller (@DailyCaller) November 5, 2020

New York is already on fire. pic.twitter.com/L0wkrIJjiV — Ian Miles Cheong (@stillgray) November 5, 2020

Philadelphia. New York. Chicago. Houston. Thousands joining protests across America tonight with a simple demand: every vote must be counted. pic.twitter.com/BlNyMMj7OQ — Matt McDermott (@mattmfm) November 5, 2020

A wide range of demonstrators gathered on Wednesday night in Portland, Ore., Philadelphia, Chicago and New York to show support for all votes to be counted, Black Lives Matter and other causes. pic.twitter.com/vArauma5Lw — The New York Times (@nytimes) November 5, 2020

Още не е ясно кой е новият президент на САЩ, но Байдън изглежда с повече шансове



Прочетете целия материал на следния линк:

© Actualno.com Прочетете целия материал на следния линк:© Actualno.com

Няколко десетки души са се събрали на площад „Вашингтон“. Това са главно поддръжници на демократа Джо Байдън. Те осъждат действащия президент Доналд Тръмп, който призовава за прекратяване на преброяването на гласовете в някои щати.Участници в движението „Black Lives Matters” се присъединиха към протестиращите. Те започнаха да скандират обиди към служителите на реда, както и към Тръмп, след което започнаха арестите."Намалете полицейските разходи! Махни се, Тръмп!", викат активисти. Полицията арестува около 10 души. След това действието продължи в по-тих режим, но в близост до мястото остава блокирано всичко. Полицията отцепи целия район, предава БГНЕС."Президентът Тръмп, който губи изборите, се опитва да извърши преврат", заявява един от протестиращите в интервю за кореспондент на ТАСС. "Той се опитва да спре законното гласуване, което е незаконно и недемократично. Това правят само диктатори. Ние сме тук с искане да се брои всеки глас, да се защити демокрацията и осигури процес на свободно изразяване на волята ".„Не е изненадващо, че полицията в Ню Йорк чрез своя съюз подкрепя президента Тръмп“, каза друг протестиращ. „ Полицията нееднократно е проявявала жестокост към протестиращи, защото има политически нагласи и вижда в нас политически опоненти. За това трябва да се намали финансирането на полицията, която е паравоенното крило на десницата“.