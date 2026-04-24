След ключова среща в Белия дом: Ново удължаване на примирието между Израел и Ливан (ВИДЕА)

24 април 2026, 6:15 часа 741 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Израел и Ливан са се съгласили да удължат примирието с три седмици. Това съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп. Той бе домакин на втория кръг преговори между двете страни, като прие в Белия дом посланиците на двете страни. Преговорите се състояха ден след като при израелски въздушни удари в Ливан загинаха пет души, включително журналист.

"Срещата премина много добре! САЩ ще работят с Ливан, за да му помогнат да се защитава от "Хизбула". Прекратяването на огъня между Израел и Ливан ще бъде удължено с три седмици", написа в социалната мрежа "Truth Social" президентът.

Тръмп заяви, че лидерите на Израел и Ливан може да се срещнат в Белия дом през този период и изрази надежда за постигане на мирно споразумение между двете страни тази година.

Прекратяване на огъня между Израел и ливанското въоръжено движение "Хизбула" бе договорено миналата седмица, а срокът му изтичаше в неделя. Примирието доведе до значително намаляване на насилието, но в Южен Ливан атаките на Израел продължиха.

Настоящата война започна, след като "Хизбула" изстреля ракети срещу северната част на Израел, два дни след като Израел и САЩ предприеха военна кампания срещу Иран на 28 февруари. Израел отвърна с масирани бомбардировки над Ливан и сухопътно настъпление, в хода на което превзе десетки ливански гранични села и градове.

В момента израелските сили са окупирали буферна зона, простираща се на 10 километра в южната част на Ливан. Израел заявява, че целта му е да премахне заплахата от ракети с малък обсег и противотанкови ракети, използвани за нанасянето на удари срещу негова територия.

Подкрепяното от Иран шиитско движение "Хизбула" казва, че има право на съпротива срещу окупационните сили.

На срещата в Белия дом в четвъртък участваха също вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, американският посланик в Израел Майк Хъкаби и посланикът на САЩ в Ливан Мишел Иса.

"Ние се надяваме, че заедно, под вашето ръководство, можем да оформим мир между Израел и Ливан в много близко бъдеще", заяви посланикът на Израел във Вашингтон Йехиел Лайтер.

Посланичката на Ливан във Вашингтон Нада Хамаде Моауад благодари на Тръмп за усилията на САЩ да помогнат и подкрепят Ливан.

Президентът на Ливан Жозеф Аун посочи в изявление, разпространено от неговия кабинет, че Хамаде ще предложи удължаване на примирието и ще поиска Израел да прекрати разрушаването на домове в окупираните села и градове.

Виолета Иванова Отговорен редактор
