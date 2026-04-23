Тръмп: Разполагам с цялото време на света

Американският президент Доналд Тръмп продължава да публикува съобщения в Truth Social, като заяви, че разполага с цялото време на света. „За тези – все по-малко и по-малко – които четат тези скапани новини от New York Times или гледат лъжите по CNN и си мислят, че „бързам“ да сложа край на войната (ако изобщо можете да я наречете война!) с Иран: знайте, че аз съм може би най-малко притиснатият човек, който някога е заемал този пост. Имам цялото време на света, докато Иран няма. Обратното броене започна!“, написа Тръмп, предаде френският уважаван всекидневник Le Monde.

Той повтаря, че „иранският флот лежи на дъното на морето. "Военновъздушните им сили са унищожени. Техните противовъздушни и радарни системи са елиминирани. Лидерите им вече не са живи. Блокадата е херметична и солидна и оттам нататък само се влошава. Времето не е на тяхна страна!“, посочва Тръмп.

Кога ще бъде подписано споразумение?

Според него „споразумение ще бъде постигнато само когато е подходящо и полезно за Съединените американски щати, нашите съюзници и всъщност за останалия свят".

Междувременно Вашингтон засилва военното си присъствие в Близкия изток с пристигането на трети самолетоносач - USS George H.W. Bush.