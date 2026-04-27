След стрелбата на събитие с Тръмп: Тежки обвинения грозят нападателя

Нападателят, който стреля на официално събитие в Белия дом, на което са присъствали американският президент Доналд Тръмп, се изправя пред съда по две обвинения - за нападение срещу федерален служител и за употреба на огнестрелно оръжие с престъпна цел. Той може да бъде обвинен и за опит за покушение срещу Тръмп, който го нарече "доста болен мъж." Въоръженият мъж се опита да нахлуе на събитието, предизвиквайки паника в балната зала и евакуация на президента и присъстващите.

Президентът Тръмп заяви, че не е позволил на Тайните служби да го изведат по време на стрелбата на вечерята на кореспондентите на Белия дом в събота, тъй като е искал да види какво се случва. В интервю в неделя за предаването "60 минути" той е признал пред водещата, че не е улеснил хората, опитващи се да го защитят.

Тръмп е похвалил първата дама Мелания Тръмп за това, че е била "силна" и "умна" при първия си досег с подобен инцидент - за разлика от него тя не е присъствала на опита за покушение в Бътлър, Пенсилвания, преди няколко години.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс, за разлика от Тръмп, бе изведен от залата мигновено. Тръмп е уточнил, че изображенията, на които изглежда да пада, докато слиза от сцената, всъщност показват момента, в който Тайните служби са му казали да се наведе.