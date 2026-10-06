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"Властта се държи като хипита в Уудсток": ГЕРБ поискаха КСНС заради ударите в Черно море

06 октомври 2026, 13:25 часа 463 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Властта се държи като хипита в Уудсток": ГЕРБ поискаха КСНС заради ударите в Черно море

"Сериозна заплаха". Така от ГЕРБ определиха атаката в Черно море и се присъединиха към призива на ПП и ДБ за свикване на КСНС, за да се постигне широк политически консенсус за гарантиране на националната сигурност. В изявление в Народното събрание от партията заявиха, че ако президентът не го свика, те ще поискат изслушване в парламента. "Това е сериозна заплаха за българската икономическа зона и то не само за българската ексклузивна икономическа зона, но и за тази на Румъния, и за тази на Турция", каза депутатът Христо Гаджев.

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Той се възмути, че на брифинга в Министерски съвет е станало ясно как вървят спасителните работи, но не и как се е стигнало до атаката с дрон и чии са те. "Предишните правителства взимаха мерки, така че да не се стига до инциденти, да видим това правителство какво ще направи, защото докато президентът и премиерът се държат като хипита в Уудсток и се правят, че войната не ги засяга, тя за съжаление ескалира", каза той.

И добави, че се надява да бъде свикан КСНС. "Ако не, ние ще предложим още утре да има изслушване на премиера, ресорните министри - на отбраната, на вътрешните работи, на транспорта, както и на шефовете на службите в парламента и се надявам този път от "Прогресивна България" да постъпят отговорно", обясни той.

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Според бившия външен министър Даниел Митов "меката позиция на България по въпроса за руско-украинската война е причина за атаките срещу националната сигурност".

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ГЕРБ КСНС Даниел Митов Христо Гаджев ударени кораби Черно море
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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