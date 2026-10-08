Тръмп: Няма да атакуваме Иран до междинните избори

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати няма да атакуват Иран до провеждането на Междинните избори за Конгрес на 3 ноември. По думите му, в момента между Вашингтон и Техеран се водят разговори, които са продуктивни.

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Преди това иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Ислямската република все още разглежда американския отговор на мирното предложение, което предвиждаше в 7-дневен срок да бъде отворен блокирания с месеци Ормузки проток.

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