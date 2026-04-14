Тръмп одобри знамето на Прайда отново да се развее в Ню Йорк

14 април 2026, 13:33 часа 334 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Администрацията на американския президент Доналд Тръмп се съгласи да бъде поставено отново голямото знаме с цветовете на дъгата, асоциирано с ЛГБТ общността, на Националния монумент „Стоунуол“ в Ню Йорк. По този начин беше отменено предходно решение на американската администрация за премахване на знамето от мястото, на което се смята, че се е зародило съвременното движение за правата на ЛГБТ общността, предаде Ройтерс, като се позова на съдебен документ от вчера. 

Службата за националните паркове - федералната агенция, която отговаря за националните паметници на САЩ - беше премахнала знамето от монумента без предупреждение преди два месеца, заявявайки, че то не е израз на „официалните нагласи“ на администрацията на Тръмп. 

Някои жители на Ню Йорк заведоха дело срещу администрацията на Тръмп, за да бъде поставено отново знамето на монумента, който се намира в малък парк на оживено кръстовище в Гринуич Вилидж в Манхатън. 

Още: Китай направи за смях Тръмп и блокадата му на Ормузкия проток (ВИДЕО)

Съгласно предложеното извънсъдебно споразумение, подадено за одобрение от федералния съдия в Манхатън Дженифър Рошон, Службата за националните паркове се съгласява да върне знамето на Прайда редом до знамената на САЩ и на Службата, като то може да бъде сваляно само в случаи на поддръжка на мемориала или при възникване на други практически нужди. 

Ръководителят на район Манхатън Брад Хойлман-Сигал, който заедно с други народни избраници издигна отново знамето на Прайда на монумента, заяви, че администрацията „е отстъпила и е променила позицията си“. 

Националният монумент „Стоунуол“ се намира близо до мястото, на което през 1969 г. представители на ЛГБТ общността са протестирали срещу полицейска акция късно през нощта в заведението „Стоунуол Ин“, в период, в който подобни акции в гей барове са били често срещани.

Тръмп се забърка в нов скандал: Сравни себе си с Христос (ВИДЕО)

Елена Страхилова Отговорен редактор
