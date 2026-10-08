За да удари рамо на другар, но..: Протестиращи секнаха реч на Тръмп

Протестиращи прекъснаха на няколко пъти предизборна проява на президента на САЩ Доналд Тръмп в Сан Антонио, Тексас. Американският лидер пристигна в южния щат, за да агитира в подкрепа на борещия се за място в Сената негов съпартиец Кен Пакстън, предаде Асошиейтед прес. Президентът бе прекъснат на няколко пъти, а в един от случаите от демонстрант, който беше застанал съвсем близо до сцената. Тръмп за кратко се отдръпна от микрофона, предаде БТА. Още: Крайно време е: Тръмп пак се размечта за Нобеловата награда за мир

Отива си вкъщи при мама, но това, което не знае е, че и тя е гласувала за мен

"Отива си вкъщи при мама", каза президентът. "Но това, което не знае, е, че майка му е гласувала за Тръмп."

Другите демонстранти се появяваха един след друг, като предизборната проява беше прекъсната поне шест пъти. Някои от тях бяха изведени от залата с полиция.

Тръмп отначало просто се опитваше да продължи да говори въпреки освиркванията от множеството. Но когато апострофиранията от място все така продължаваха, той заяви: "Тези хора определено не ми изглеждат хубави".

Протестните прояви показват проблемите, пред които е изправена Републиканската партия в Тексас преди тазгодишните междинни избори, отбелязва Асошиейтед прес.

Тексас е най-големият по население щат в САЩ, който може да се смята за бастион на републиканците. През 2024 г. Тръмп спечели там с близо 15-процентна преднина. Но по-малко от месец преди изборния ден ниските рейтинги на президента в съчетание с войната в Иран и високите цени на бензина създадоха заплаха за републиканците в практически всеки щат.

Това е трето посещение на Тръмп в Тексас само за месец. Републиканската партия се опитва да предотврати евентуална синя вълна (т.е. убедителна победа на демократите) в щат, в който най-малко е очаквала да има такава.

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