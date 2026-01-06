"Турция е чувствителна": Ердоган и и Тръмп говориха за връзките си

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган и президентът на САЩ Доналд Тръмп са обсъдили двустранните връзки между двете страни, сътрудничеството в отбранителната промишленост, стъпките за стимулиране на търговията. Това се е случило в телефонен разговор в понеделник, съобщиха от турското президентство, предаде гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информация на "Ройтерс". Ердоган и Тръмп са обменили мнения относно глобални въпроси, по-специално Венецуела и Ивицата Газа, съобщи Анадолска агенция добавя, позовавайки се на турската дирекция по комуникациите.

Турция е чувствителна

По-рано Ердоган заяви, че е предал чувствителността на Анкара по време на разговор с Тръмп.

По време на телефонния разговор с президента на Съединените щати Тръмп, ние му предадохме чувствителността на Турция. Подчертахме, че Венецуела не трябва да бъде въвличана в нестабилност.

„Турция и турският народ ще продължат да подкрепят приятелския народ на Венецуела в стремежа им към просперитет, мир и развитие“, каза той след заседанието на кабинета.

Войната в Украйна

Макар и да не се споменава в нито едно съобщение за разговора им досега, първоначалният план на Ердоган беше да засегнат и темата за войната в Украйна.

В петък турският президент заяви, че дипломатическите ангажименти ще продължат и по време на предстоящите международни разговори, включително телефонния му разговор с Тръмп. ОЩЕ: Ердоган ще разговаря с Тръмп за Украйна и Газа