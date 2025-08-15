Войната в Украйна:

Усмивки и поздрави - все едно няма война: Тръмп посрещна топло Путин в Аляска (ВИДЕО и СНИМКИ)

Руският диктатор Владимир Путин току-що се присъедини към американския президент Доналд Тръмп, който го чакаше във военната база Елмендорф-Ричардсън в Аляска, където самолетите им кацнаха малко по-рано. Двамата мъже просто се ръкуваха дълго и размениха няколко думи, всички усмихнати, съобщи френския уважаван всекидневник Le Monde. Според "Ал Джазира" ръкостискането между двамата е продължило няколко секунди. Предстои двамата да обсъдят края на войната в Украйна и постигането на мир. 

Без отговори

Тръмп и Путин не отговориха на въпроси на присъстващи журналисти, докато позираха за снимки. 

Двамата лидери преминаха към червения килим, постлан за тях - който се свързва от всяка равнина и се среща в средата, допълва BBC.

Усмивки и любезности: Най-топлият прием

"Ал Джазира" допълва, че двамата са преминали през въпросния килим, усмихвайки се и разговаряйки. ОЩЕ: Тръмп пред Fox News: Ако срещата с Путин не мине добре, ще си тръгна

Изглежда, че имаха приятелски, но оживен разговор, тъй като президентът в един момент се пресегна и потупа горната част на ръката на Путин, докато те отново се разтърсиха, пише BBC. Това очевидно е топлият прием, на който руснаците се надяваха – лидер, който беше осъден от предшественика на Тръмп, Джо Байдън, сега е посрещнат на американска земя с усмивки и привидно непринуден разговор.

Малко насаме

След като стана ясно, че няма да са сами на преговорите - от британската медия повдигат въпроса дали двамата мъже ще споделят пътуване с лимузина до тяхната заседателна зала, което се случи. 

Това е кратък шанс за двамата мъже да останат сами преди срещата им трима на трима, придружени от топ помощници, допълва още BBC.ОЩЕ: Няма да са само двамата: Ето кой още ще е на срещата Тръмп - Путин (ВИДЕО)

 

