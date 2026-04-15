Ванс: Тръмп иска голяма сделка с Иран

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп не желае "малка сделка" с Иран, а по-скоро "голяма сделка", като отбеляза, че именно поради тази причина все още не е постигнато споразумение, посочи АП.

"Причината, поради която сделката все още не е сключена, е, че Тръмп наистина иска сделка, при която Иран да няма ядрено оръжие, Иран да не подкрепя тероризма, но също така и хората в Иран да могат да процъфтяват и да се присъединят към световната икономика", заяви Ванс по време на събитие на Turning Point USA (TPUSA) в Джорджия.

"И това е сделката, която той предлага. Той казва, че ако вие Иран се ангажирате да не притежавате ядрено оръжие, ние ще направим така, че Иран да просперира", заяви Ванс, добавяйки, че се чувства "много добре относно това, къде се намираме" в преговорния процес.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че Вашингтон е ясно определил "червените си линии" в преговорите с Иран за прекратяване на войната в Близкия изток. Сега е ред Техеран да предприеме действия, съобщават агенция "Франс прес" и "Блумбърг". Той ръководеше делегацията, която се срещна с ирански представители в Пакистан през уикенда, но преговорите приключиха без постигане на сделка за прекратяване на повече от петседмичното американско-израелско нападение срещу ислямската република.

"Едно е иранците да кажат, че няма да имат ядрено оръжие. Друго е ние да въведем механизма, за да гарантираме, че това няма да се случи", каза Ванс. Според Axios, Вашингтон е поискал Иран да замрази обогатяването на уран за срок от 20 години напред, докато Техеран предлага период от 5 години.

Ванс каза също, че в замяна на двуседмично прекратяване на огъня, договорено от двете страни миналата седмица, Вашингтон очаква Иран напълно да отвори отново жизненоважния воден път т.е. Ормузкия проток, който на практика беше затворен от силите на Техеран.

