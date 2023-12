Венецуела иска парче Гвиана: 95% от венецуелците хвърлиха око на спорна територия (ВИДЕО)

Резултатът дойде след като Международният съд изпрати предупреждение до Каракас срещу „анексирането“ на територията, допълва Al Jazeera.

Припомняме, че съдът бе сезиран от Гвиана още в средата на ноември с молба референдумът да бъде спрян, тъй като страната разглежда допитването като случай на анексиране, но до неговата отмяна не се стигна. ОЩЕ: Референдум на Венецуела в спорна територия изправи региона пред война (ВИДЕО)

Площта от около 160 000 квадратни километра представлява две трети от Гвиана. Венецуела винаги е смятала Есекибо за своя, защото регионът е бил в нейните граници по време на испанския колониален период и отдавна оспорва границата, установена от международни арбитри през 1899 г., когато Гвиана все още е била британска колония.

Ангажиментът на Венецуела да преследва териториалните претенции се колебаеше през годините. Интересът му отново се засили през 2015 г., когато ExxonMobil обяви, че е открил петрол в търговски количества край бреговете на Есекибо.

Резултатът от референдума

Повече от 95% от венецуелците одобриха създаването на нова венецуелска държава на територията, известна като Есекибо, съобщиха властите. След резултата правителството на Венецуела обяви победа на референдума за анексиране на Есекибо, увеличавайки напрежението с Гвиана, като поддръжниците на правителството празнуваха след края на гласуването, пише испанският ежедневник El País.

